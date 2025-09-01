Як виглядають нові плацкарти Укрзалізниці — відео

Залізничний вокзал у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В травні рухомий склад Укрзалізниці поповнили шість нових плацкартних вагонів. Компанія зробила подорожі більш комфортними.

Один з таких плацкартів показав блогер maximeliaan в TikTok.

Нові плацкарти УЗ

Чоловік розповів, що квиток з Києва до Львова йому обійшовся у 480 гривень. Блогер показав, що біля кожного місця пасажира є підсвітка, а також розетка зі спеціальною підставкою для телефона.Спальні місця відмежували стіночкою, щоб ноги пасажирів не заважали іншим пересуватись по вагону.

На верхніх місцях є невеличкі полички, а найвищу полицю, об яку часто б'ються головою, зробили у вигляді полички в внизу спального місця. Окрім того, в нових вагонах пасажирам видають абсолютно нові, білосніжні постелі.

