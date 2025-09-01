Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Travel Турист показав нові плацкарти Укрзалізниці — відео

Турист показав нові плацкарти Укрзалізниці — відео

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 19:12
Як виглядають нові плацкарти Укрзалізниці — відео
Залізничний вокзал у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В травні рухомий склад Укрзалізниці поповнили шість нових плацкартних вагонів. Компанія зробила подорожі більш комфортними.

Один з таких плацкартів показав блогер maximeliaan в TikTok.

Реклама
Читайте також:

Нові плацкарти УЗ

Чоловік розповів, що квиток з Києва до Львова йому обійшовся у 480 гривень. Блогер показав, що біля кожного місця пасажира є підсвітка, а також розетка зі спеціальною підставкою для телефона.Спальні місця відмежували стіночкою, щоб ноги пасажирів не заважали іншим пересуватись по вагону.

На верхніх місцях є невеличкі полички, а найвищу полицю, об яку часто б'ються головою, зробили у вигляді полички в внизу спального місця. Окрім того, в нових вагонах пасажирам видають абсолютно нові, білосніжні постелі.

Нардепка пояснила головну причину нестачі квитків на потяги УЗ.

Пасажирів Ryanair можуть змусити пасажирів додатково заплатити 3 тис. гривень до вартості квитка через пізню реєстрацію.

Стюардеса пояснила, чому в літаках заборонені вейпи та IQOS.

Рейтинг найбезпечніших країн світу.

Неймовірний парк за 2 години їзди від Києва.

Укрзалізниця подорож туризм заряджання вагон
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації