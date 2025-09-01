Як виглядають нові плацкарти Укрзалізниці — відео

Турист показав нові плацкарти Укрзалізниці — відео
В травні рухомий склад Укрзалізниці поповнили шість нових плацкартних вагонів. Компанія зробила подорожі більш комфортними.
Один з таких плацкартів показав блогер maximeliaan в TikTok.
Нові плацкарти УЗ
Чоловік розповів, що квиток з Києва до Львова йому обійшовся у 480 гривень. Блогер показав, що біля кожного місця пасажира є підсвітка, а також розетка зі спеціальною підставкою для телефона.Спальні місця відмежували стіночкою, щоб ноги пасажирів не заважали іншим пересуватись по вагону.
На верхніх місцях є невеличкі полички, а найвищу полицю, об яку часто б'ються головою, зробили у вигляді полички в внизу спального місця. Окрім того, в нових вагонах пасажирам видають абсолютно нові, білосніжні постелі.
@maximeliaan
їздили вже на такому?#maximeliaan♬ BGM perfect for item description - Mi-on（みおん）
Нардепка пояснила головну причину нестачі квитків на потяги УЗ.
Пасажирів Ryanair можуть змусити пасажирів додатково заплатити 3 тис. гривень до вартості квитка через пізню реєстрацію.
Стюардеса пояснила, чому в літаках заборонені вейпи та IQOS.
Рейтинг найбезпечніших країн світу.
Неймовірний парк за 2 години їзди від Києва.
Читайте Новини.LIVE!