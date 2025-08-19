Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Travel Ця проста помилка коштуватиме пасажирам Ryanair 3 тис. гривень

Ця проста помилка коштуватиме пасажирам Ryanair 3 тис. гривень

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 22:48
Штраф Ryanair 3000 гривень — причина та як уникнути витрат
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Пасажирів Ryanair можуть змусити додатково заплатити 3 тис. гривень до вартості квитка через популярну помилку. Вона пов'язана із процесом реєстрації на рейс.

Про це пише Daily Express

Реклама
Читайте також:

Правила реєстрації на рейс Ryanair

Ryanair дозволяє пасажирам реєструватися на рейси онлайн за 60 днів до запланованої дати вильоту, за умови, що ви оплатили виділене місце.

Для тих, хто не придбав місце за окрему плату і замість цього вибрав безкоштовне випадкове розподілення місць, онлайн-реєстрація відкривається за 24 години до вильоту.

Ця проста помилка коштуватиме пасажирам Ryanair 3000 гривень - фото 1
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Онлайн-реєстрація закривається за дві години до вильоту рейсу, і пасажири, які не встигли її завершити вчасно, повинні будуть зареєструватися в аеропорту за додаткову плату в розмірі 3 тис. гривень. Така сума стягується окремо з кожного пасажира.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на популярному європейському курорті ввели суворі штрафи для мандрівників. Також ми писали про покинуті села в Європі, які нагадують декорації до фільмів жахів.

авіарейси авіаквитки подорож туризм Ryanair
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації