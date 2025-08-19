Штраф Ryanair 3000 гривень — причина та як уникнути витрат

Ця проста помилка коштуватиме пасажирам Ryanair 3 тис. гривень
Пасажирів Ryanair можуть змусити додатково заплатити 3 тис. гривень до вартості квитка через популярну помилку. Вона пов'язана із процесом реєстрації на рейс.
Про це пише Daily Express.
Правила реєстрації на рейс Ryanair
Ryanair дозволяє пасажирам реєструватися на рейси онлайн за 60 днів до запланованої дати вильоту, за умови, що ви оплатили виділене місце.
Для тих, хто не придбав місце за окрему плату і замість цього вибрав безкоштовне випадкове розподілення місць, онлайн-реєстрація відкривається за 24 години до вильоту.
Онлайн-реєстрація закривається за дві години до вильоту рейсу, і пасажири, які не встигли її завершити вчасно, повинні будуть зареєструватися в аеропорту за додаткову плату в розмірі 3 тис. гривень. Така сума стягується окремо з кожного пасажира.
