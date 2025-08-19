Штраф Ryanair 3000 гривен — причина и как избежать расходов

Эта простая ошибка будет стоить пассажирам Ryanair 3 тыс. гривен
Пассажиров Ryanair могут заставить дополнительно заплатить 3 тыс. гривен к стоимости билета из-за популярной ошибки. Она связана с процессом регистрации на рейс.
Об этом пишет Daily Express.
Правила регистрации на рейс Ryanair
Ryanair позволяет пассажирам регистрироваться на рейсы онлайн за 60 дней до запланированной даты вылета при условии, что вы оплатили выделенное место.
Для тех, кто не приобрел место за отдельную плату и вместо этого выбрал бесплатное случайное распределение мест, онлайн-регистрация открывается за 24 часа до вылета.
Онлайн-регистрация закрывается за два часа до вылета рейса, и пассажиры, которые не успели ее завершить вовремя, должны будут зарегистрироваться в аэропорту за дополнительную плату в размере 3 тыс. гривен. Такая сумма взимается отдельно с каждого пассажира.
