Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Эта простая ошибка будет стоить пассажирам Ryanair 3 тыс. гривен

Эта простая ошибка будет стоить пассажирам Ryanair 3 тыс. гривен

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 22:48
Штраф Ryanair 3000 гривен — причина и как избежать расходов
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Пассажиров Ryanair могут заставить дополнительно заплатить 3 тыс. гривен к стоимости билета из-за популярной ошибки. Она связана с процессом регистрации на рейс.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Правила регистрации на рейс Ryanair

Ryanair позволяет пассажирам регистрироваться на рейсы онлайн за 60 дней до запланированной даты вылета при условии, что вы оплатили выделенное место.

Для тех, кто не приобрел место за отдельную плату и вместо этого выбрал бесплатное случайное распределение мест, онлайн-регистрация открывается за 24 часа до вылета.

Ця проста помилка коштуватиме пасажирам Ryanair 3000 гривень - фото 1
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Онлайн-регистрация закрывается за два часа до вылета рейса, и пассажиры, которые не успели ее завершить вовремя, должны будут зарегистрироваться в аэропорту за дополнительную плату в размере 3 тыс. гривен. Такая сумма взимается отдельно с каждого пассажира.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на популярном европейском курорте ввели строгие штрафы для путешественников. Также мы писали о заброшенных деревнях в Европе, которые напоминают декорации к фильмам ужасов.

авиарейсы авиабилеты путешествие туризм Ryanair
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации