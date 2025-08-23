Відео
Нардепка пояснила головну причину нестачі квитків на потяги УЗ

Нардепка пояснила головну причину нестачі квитків на потяги УЗ

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 11:03
Чому не вистачає квитків Укрзалізниці — нардепка пояснила причину
Поїзд Хелм — Київ. Фото: пресслужба УЗ

Цього літа багато пасажирів не можуть придбати квитки Укрзалізниці на популярні напрямки. Українцям буквально доводиться щосекунди моніторити квитки до Одеси та інших великих міст.

Народна депутатка Оксана Савчук в ефірі Ранок.LIVE розповіла, із чим пов'язана така нестача потягів.

Читайте також:

Дефіцит квитків УЗ 

Савчук розповіла, що головною причиною нестачі квитків стало те, що не вистачає рухомого складу для усіх напрямків. Вона пояснила, що до початку повномасштабного вторгнення РФ рейки УЗ виготовляла "Азовсталь". Окрім того, багато ремонтних підприємств розташовані на Сході й нині не функціонують.

Проте Савчук застерегла, що не варто віддавати цю сферу приватному сектору. За її словами, в такому випадку повністю зникнуть дотаційні електрички, які щодня возять українців з маленьких сіл на роботу.

"Давайте ми скажемо, що це такий соціальний залізничний транспорт, це такі маршрути життя, тобто люди пересуваються ними на роботу", — підкреслила вона.

Нардепка пояснила головну причину нестачу квитків на потяги УЗ - фото 1
Нестача квитків УЗ. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що в Україні право на пільговий проїзд залізницею мають лише певні категорії громадян, а пенсіонери можуть розраховувати лише на часткові знижки. Також Укрзалізниця призначила додатковий потяг Київ — Львів на 25 і 29 серпня 2025 року.

Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
