Почему не хватает билетов Укрзализныци - нардеп объяснила причину

Этим летом многие пассажиры не могут приобрести билеты Укрзализныци на популярные направления. Украинцам буквально приходится каждую секунду мониторить билеты в Одессу и другие крупные города.

Народный депутат Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE рассказала, с чем связана такая нехватка поездов.

Дефицит билетов УЗ

Савчук рассказала, что главной причиной нехватки билетов стало то, что не хватает подвижного состава для всех направлений. Она пояснила, что до начала полномасштабного вторжения РФ рельсы УЗ изготавливала "Азовсталь". Кроме того, многие ремонтные предприятия расположены на Востоке и сейчас не функционируют.

Однако Савчук предостерегла, что не стоит отдавать эту сферу частному сектору. По ее словам, в таком случае полностью исчезнут дотационные электрички, которые ежедневно возят украинцев из маленьких сел на работу.

"Давайте мы скажем, что это такой социальный железнодорожный транспорт, это такие маршруты жизни, то есть люди передвигаются ими на работу", — подчеркнула она.

Ранее мы писали, что в Украине право на льготный проезд по железной дороге имеют только определенные категории граждан, а пенсионеры могут рассчитывать лишь на частичные скидки. Также Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев — Львов на 25 и 29 августа 2025 года.