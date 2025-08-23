Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Нардеп объяснила главную причину нехватки билетов на поезда УЗ

Нардеп объяснила главную причину нехватки билетов на поезда УЗ

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 11:03
Почему не хватает билетов Укрзализныци - нардеп объяснила причину
Поезд Хелм - Киев. Фото: пресс-служба УЗ

Этим летом многие пассажиры не могут приобрести билеты Укрзализныци на популярные направления. Украинцам буквально приходится каждую секунду мониторить билеты в Одессу и другие крупные города.

Народный депутат Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE рассказала, с чем связана такая нехватка поездов.

Реклама
Читайте также:

Дефицит билетов УЗ

Савчук рассказала, что главной причиной нехватки билетов стало то, что не хватает подвижного состава для всех направлений. Она пояснила, что до начала полномасштабного вторжения РФ рельсы УЗ изготавливала "Азовсталь". Кроме того, многие ремонтные предприятия расположены на Востоке и сейчас не функционируют.

Однако Савчук предостерегла, что не стоит отдавать эту сферу частному сектору. По ее словам, в таком случае полностью исчезнут дотационные электрички, которые ежедневно возят украинцев из маленьких сел на работу.

"Давайте мы скажем, что это такой социальный железнодорожный транспорт, это такие маршруты жизни, то есть люди передвигаются ими на работу", — подчеркнула она.

Нардепка пояснила головну причину нестачу квитків на потяги УЗ - фото 1
Нехватка билетов УЗ. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что в Украине право на льготный проезд по железной дороге имеют только определенные категории граждан, а пенсионеры могут рассчитывать лишь на частичные скидки. Также Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев — Львов на 25 и 29 августа 2025 года.

ремонт Укрзализныця путешествие Азовсталь туризм билеты
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации