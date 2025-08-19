Чому заборонені вейпи й IQOS в літаках — стюардеса пояснила

Стюардеса пояснила, чому в літаках заборонені вейпи та IQOS
Багато туристів перейшли зі звичайних сигарет, які мають відштовхуючий запах, на електронні цигарки та IQOS. Проте їх категорично заборонено курити у літаку.
Детальніше про цю заборону розповіла стюардеса tanya_ivanikhina_ в TikTok.
Заборона вейпів та IQOS у літаках
Бортпровідниця пояснила, що такі пристрої стають дуже небезпечними у літаку. Зокрема, під час подорожі акумулятор електронної сигарети може перегрітися й задимитися чи загорітися.
Окрім того, на пар від вейпу може спрацювати детектор диму в літаку і це розцінюється екіпажем як небезпека на борту. Також ароматизатор може спричинити алергічну реакцію та нудоту в інших пасажирів.
"Заборона суттєво спрощує контроль, мінімізує ризики, ніхто не з'ясовує, де саме можна курити. За використання таких пристроїв в літаку на вас можуть накласти штраф", — попередила стюардеса.
Вона додала, що сума штрафів залежить від авіакомпанії та складає приблизно 2000-3000 доларів. Окрім того, за такі порушення також можуть внести до чорного списку та взагалі заборонити подорожувати літаками тієї чи іншої компанії.
@tanya_ivanikhina_
Відповідь користувачу @A.K. #питаннястюардесі #стюардесазукраїни #секретиавіації #авіація #літак♬ оригінальний звук - Твоя стюардеса Таня
Раніше ми писали, що лише за дві години їзди від іспанського Тенеріфе розташований безлюдний острів, на якому майже не буває туристів. Також ми розповідали, в яких випадках Wizz Air повертає кошти за квиток.
Читайте Новини.LIVE!