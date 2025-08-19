Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Travel Стюардеса пояснила, чому в літаках заборонені вейпи та IQOS

Стюардеса пояснила, чому в літаках заборонені вейпи та IQOS

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 11:03
Чому заборонені вейпи й IQOS в літаках — стюардеса пояснила
Пасажирки в літаку. Фото: freepik.com

Багато туристів перейшли зі звичайних сигарет, які мають відштовхуючий запах, на електронні цигарки та IQOS. Проте їх категорично заборонено курити у літаку.

Детальніше про цю заборону розповіла стюардеса tanya_ivanikhina_ в TikTok.

Реклама
Читайте також:

Заборона вейпів та IQOS у літаках

Бортпровідниця пояснила, що такі пристрої стають дуже небезпечними у літаку. Зокрема, під час подорожі акумулятор електронної сигарети може перегрітися й задимитися чи загорітися.

Окрім того, на пар від вейпу може спрацювати детектор диму в літаку і це розцінюється екіпажем як небезпека на борту. Також ароматизатор може спричинити алергічну реакцію та нудоту в інших пасажирів.

"Заборона суттєво спрощує контроль, мінімізує ризики, ніхто не з'ясовує, де саме можна курити. За використання таких пристроїв в літаку на вас можуть накласти штраф", — попередила стюардеса.

Вона додала, що сума штрафів залежить від авіакомпанії та складає приблизно 2000-3000 доларів. Окрім того, за такі порушення також можуть внести до чорного списку та взагалі заборонити подорожувати літаками тієї чи іншої компанії.

Раніше ми писали, що лише за дві години їзди від іспанського Тенеріфе розташований безлюдний острів, на якому майже не буває туристів. Також ми розповідали, в яких випадках Wizz Air повертає кошти за квиток.

авіарейси літак сигарети подорож туризм заборони
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації