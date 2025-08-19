Чому заборонені вейпи й IQOS в літаках — стюардеса пояснила

Пасажирки в літаку. Фото: freepik.com

Багато туристів перейшли зі звичайних сигарет, які мають відштовхуючий запах, на електронні цигарки та IQOS. Проте їх категорично заборонено курити у літаку.

Детальніше про цю заборону розповіла стюардеса tanya_ivanikhina_ в TikTok.

Заборона вейпів та IQOS у літаках

Бортпровідниця пояснила, що такі пристрої стають дуже небезпечними у літаку. Зокрема, під час подорожі акумулятор електронної сигарети може перегрітися й задимитися чи загорітися.

Окрім того, на пар від вейпу може спрацювати детектор диму в літаку і це розцінюється екіпажем як небезпека на борту. Також ароматизатор може спричинити алергічну реакцію та нудоту в інших пасажирів.

"Заборона суттєво спрощує контроль, мінімізує ризики, ніхто не з'ясовує, де саме можна курити. За використання таких пристроїв в літаку на вас можуть накласти штраф", — попередила стюардеса.

Вона додала, що сума штрафів залежить від авіакомпанії та складає приблизно 2000-3000 доларів. Окрім того, за такі порушення також можуть внести до чорного списку та взагалі заборонити подорожувати літаками тієї чи іншої компанії.

