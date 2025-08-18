Відео
Головна Travel Як повернути квитки Wizz Air — правила авіакомпанії

Як повернути квитки Wizz Air — правила авіакомпанії

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 19:12
Як повернути квитки Wizz Air — що варто знати пасажирам
Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Популярний угорський лоукостер Wizz Air надає туристам можливість подорожувати майже в будь-які куточки світу. Проте авіакомпанія має певні правила, не дотримуючись яких ви втратите кошти на компенсації квитка.

Портал avianews.com розповідає, в яких випадках Wizz Air повертає кошти за квиток.

Читайте також:

Правила повернення квитків Wizz Air

Зазначається, що туристи мають право на повернення повної вартості квитків, якщо рейс скасувала сама авіакомпанія. Кошти лоукостер може повернути на карту чи у вигляді кредитів WIZZ. Компанія часто додає до кредитів  бонуси, які ви в майбутньому можете використати на купівлю квитків.

Мандрівники також мають право отримати повну компенсацію за квитки, якщо рейс було затримано більш ніж на 5 годин або взагалі перенесено на наступний день. 

В пік сезону відпусток може трапитися ситуація, коли пасажиру Wizz Air може не вистачити місця. Це трапляється через те, що авіакомпанія продає більше квитків, ніж місць у літаку. В такому випадку пасажир має право на повну компенсацію квитка чи його можуть пересадити на інший рейс. Оформити повернення можна прямо в аеропорту у представника наземної служби.

Як повернути квитки Wizz Air — правила авіакомпанії - фото 1
Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Повну вартість квитка також можна повернути, якщо за 30 днів до запланованого вильоту в пасажира померла близька людина — батьки, подружжя, брати і сестри, бабусі і дідусі, діти і онуки. До заявки про повернення коштів необхідно буде додати копію свідоцтва про смерть.

Звернутись в авіакомпанію для повернення коштів можна онлайн через сайт або через колл-центр Wizz Air.

Раніше ми писали, що лише за дві години їзди від іспанського Тенеріфе розташований безлюдний острів, на якому майже не буває туристів. Також ми експертка розповіла, чому небезпечно в літак взувати босоніжки.

Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
