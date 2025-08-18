Як повернути квитки Wizz Air — що варто знати пасажирам

Як повернути квитки Wizz Air — правила авіакомпанії
Популярний угорський лоукостер Wizz Air надає туристам можливість подорожувати майже в будь-які куточки світу. Проте авіакомпанія має певні правила, не дотримуючись яких ви втратите кошти на компенсації квитка.
Портал avianews.com розповідає, в яких випадках Wizz Air повертає кошти за квиток.
Правила повернення квитків Wizz Air
Зазначається, що туристи мають право на повернення повної вартості квитків, якщо рейс скасувала сама авіакомпанія. Кошти лоукостер може повернути на карту чи у вигляді кредитів WIZZ. Компанія часто додає до кредитів бонуси, які ви в майбутньому можете використати на купівлю квитків.
Мандрівники також мають право отримати повну компенсацію за квитки, якщо рейс було затримано більш ніж на 5 годин або взагалі перенесено на наступний день.
В пік сезону відпусток може трапитися ситуація, коли пасажиру Wizz Air може не вистачити місця. Це трапляється через те, що авіакомпанія продає більше квитків, ніж місць у літаку. В такому випадку пасажир має право на повну компенсацію квитка чи його можуть пересадити на інший рейс. Оформити повернення можна прямо в аеропорту у представника наземної служби.
Повну вартість квитка також можна повернути, якщо за 30 днів до запланованого вильоту в пасажира померла близька людина — батьки, подружжя, брати і сестри, бабусі і дідусі, діти і онуки. До заявки про повернення коштів необхідно буде додати копію свідоцтва про смерть.
Звернутись в авіакомпанію для повернення коштів можна онлайн через сайт або через колл-центр Wizz Air.
