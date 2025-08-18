Как вернуть билеты Wizz Air - что стоит знать пассажирам

Как вернуть билеты Wizz Air — правила авиакомпании
Популярный венгерский лоукостер Wizz Air предоставляет туристам возможность путешествовать почти в любые уголки мира. Однако авиакомпания имеет определенные правила, недополучая которых вы потеряете средства на компенсации билета.
Портал avianews.com рассказывает, в каких случаях Wizz Air возвращает средства за билет.
Правила возврата билетов Wizz Air
Отмечается, что туристы имеют право на возврат полной стоимости билетов, если рейс отменила сама авиакомпания. Средства лоукостер может вернуть на карту или в виде кредитов WIZZ. Компания часто добавляет к кредитам бонусы, которые вы в будущем можете использовать на покупку билетов.
Путешественники также имеют право получить полную компенсацию за билеты, если рейс был задержан более чем на 5 часов или вообще перенесен на следующий день.
В пик сезона отпусков может случиться ситуация, когда пассажиру Wizz Air может не хватить места. Это случается из-за того, что авиакомпания продает больше билетов, чем мест в самолете. В таком случае пассажир имеет право на полную компенсацию билета или его могут пересадить на другой рейс. Оформить возврат можно прямо в аэропорту у представителя наземной службы.
Полную стоимость билета также можно вернуть, если за 30 дней до запланированного вылета у пассажира умер близкий человек — родители, супруги, братья и сестры, бабушки и дедушки, дети и внуки. К заявке о возврате средств необходимо будет приложить копию свидетельства о смерти.
Обратиться в авиакомпанию для возврата средств можно онлайн через сайт или через колл-центр Wizz Air.
