В одному з міст Іспанії заборонено вмирати у суботу та неділю

Невелике містечко в Іспанії приваблює туристів своєю середньовічною архітектурою, а одна із його візитівок засвітилася в серіалі "Гра престолів". Проте воно має свою унікальну особливість.

В провінції Гранада, на південних схилах гір Сьєрра-Невада розташоване іспанське місто Ланхарон. В ньому проживає всього 3600 мешканців.

Хоча це місце може здатися мандрівникам мальовничим і затишним, у місті є одна дивна особливість — помирати тут у вихідні дні "заборонено". Таке правило ввів у 1999 році тодішній мер Хосе Рубіо.

Він видав указ, в якому наказав людям "дбати про своє здоров'я, щоб не померти, поки міська рада не вживе необхідних заходів для придбання землі, придатної для спочинку померлих".

Мешканці міста прийняли указ "з гумором і великим бажанням його виконувати".

