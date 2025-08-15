Відео
Місто в Європі, де заборонено помирати у вихідні дні

Місто в Європі, де заборонено помирати у вихідні дні

Дата публікації: 15 серпня 2025 18:17
В одному з міст Іспанії заборонено вмирати у суботу та неділю
Вулички Ланхарона.Фото: expedia.com

Невелике містечко в Іспанії приваблює туристів своєю середньовічною архітектурою, а одна із його візитівок засвітилася в серіалі "Гра престолів". Проте воно має свою унікальну особливість.

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Де не можна вмирати у суботу та неділю

В провінції Гранада, на південних схилах гір Сьєрра-Невада розташоване іспанське місто Ланхарон. В ньому проживає всього 3600 мешканців.

Хоча це місце може здатися мандрівникам мальовничим і затишним, у місті є одна дивна особливість — помирати тут у вихідні дні "заборонено". Таке правило ввів у 1999 році тодішній мер Хосе Рубіо.

Він видав указ, в якому наказав людям "дбати про своє здоров'я, щоб не померти, поки міська рада не вживе необхідних заходів для придбання землі, придатної для спочинку померлих".

Місто в Європі, де заборонено помирати у вихідні дні - фото 1
Природа Ланхарона. Фото: expedia.com

Мешканці міста прийняли указ "з гумором і великим бажанням його виконувати".

Раніше ми писали, що лише за дві години їзди від іспанського Тенеріфе розташований безлюдний острів, на якому майже не буває туристів. Також популярний пляж на Майорці закрили через те, зо на жінку напала невідома морська істота.

