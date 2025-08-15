В одном из городов Испании запрещено умирать в субботу и воскресенье

Улочки Ланхарона.Фото: expedia.com

Небольшой городок в Испании привлекает туристов своей средневековой архитектурой, а одна из его визитных карточек засветилась в сериале "Игра престолов". Однако он имеет свою уникальную особенность.

Об этом пишет Daily Express.

В провинции Гранада, на южных склонах гор Сьерра-Невада расположен испанский город Ланхарон. В нем проживает всего 3600 жителей.

Хотя это место может показаться путешественникам живописным и уютным, в городе есть одна странная особенность — умирать здесь в выходные дни "запрещено". Такое правило ввел в 1999 году тогдашний мэр Хосе Рубио.

Он издал указ, в котором приказал людям "заботиться о своем здоровье, чтобы не умереть, пока городской совет не примет необходимые меры для приобретения земли, пригодной для упокоения умерших".

Природа Ланхарона. Фото: expedia.com

Жители города приняли указ "с юмором и большим желанием его выполнять".

