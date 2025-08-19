Почему запрещены вейпы и IQOS в самолетах - стюардесса объяснила

Пассажирки в самолете. Фото: freepik.com

Многие туристы перешли с обычных сигарет, которые имеют отталкивающий запах, на электронные сигареты и IQOS. Однако их категорически запрещено курить в самолете.

Подробнее об этом запрете рассказала стюардесса tanya_ivanikhina_ в TikTok.

Реклама

Читайте также:

Запрет вейпов и IQOS в самолетах

Бортпроводница объяснила, что такие устройства становятся очень опасными в самолете. В частности, во время путешествия аккумулятор электронной сигареты может перегреться и задымиться или загореться.

Кроме того, на пар от вейпа может сработать детектор дыма в самолете и это расценивается экипажем как опасность на борту. Также ароматизатор может вызвать аллергическую реакцию и тошноту у других пассажиров.

"Запрет существенно упрощает контроль, минимизирует риски, никто не выясняет, где именно можно курить. За использование таких устройств в самолете на вас могут наложить штраф", — предупредила стюардесса.

Она добавила, что сумма штрафов зависит от авиакомпании и составляет примерно 2000-3000 долларов. Кроме того, за такие нарушения также могут внести в черный список и вообще запретить путешествовать самолетами той или иной компании.

Ранее мы писали, что всего в двух часах езды от испанского Тенерифе расположен необитаемый остров, на котором почти не бывает туристов. Также мы рассказывали, в каких случаях Wizz Air возвращает деньги за билет.