Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Стюардесса объяснила, почему в самолетах запрещены вейпы и IQOS

Стюардесса объяснила, почему в самолетах запрещены вейпы и IQOS

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 11:03
Почему запрещены вейпы и IQOS в самолетах - стюардесса объяснила
Пассажирки в самолете. Фото: freepik.com

Многие туристы перешли с обычных сигарет, которые имеют отталкивающий запах, на электронные сигареты и IQOS. Однако их категорически запрещено курить в самолете.

Подробнее об этом запрете рассказала стюардесса tanya_ivanikhina_ в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Запрет вейпов и IQOS в самолетах

Бортпроводница объяснила, что такие устройства становятся очень опасными в самолете. В частности, во время путешествия аккумулятор электронной сигареты может перегреться и задымиться или загореться.

Кроме того, на пар от вейпа может сработать детектор дыма в самолете и это расценивается экипажем как опасность на борту. Также ароматизатор может вызвать аллергическую реакцию и тошноту у других пассажиров.

"Запрет существенно упрощает контроль, минимизирует риски, никто не выясняет, где именно можно курить. За использование таких устройств в самолете на вас могут наложить штраф", — предупредила стюардесса.

Она добавила, что сумма штрафов зависит от авиакомпании и составляет примерно 2000-3000 долларов. Кроме того, за такие нарушения также могут внести в черный список и вообще запретить путешествовать самолетами той или иной компании.

Ранее мы писали, что всего в двух часах езды от испанского Тенерифе расположен необитаемый остров, на котором почти не бывает туристов. Также мы рассказывали, в каких случаях Wizz Air возвращает деньги за билет.

авиарейсы самолет сигареты путешествие туризм запреты
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации