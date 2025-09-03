Видео
Главная Экономика Укрзализныця меняет маршруты некоторых поездов — что известно

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 12:12
В Укрзализныце обратились к пассажирам — как теперь будут курсировать некоторые поезда
Люди на железнодорожном вокзале. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Враг продолжает наносить удары по критической и гражданской инфраструктуре Украины. Из-за разрушений часть поездов Укрзализныци вынуждена курсировать измененными маршрутами.

О том, у каких поездов были изменены маршруты движения и как украинцам добраться до нужной станции, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

У каких поездов Укрзализныци изменился маршрут из-за обстрелов

Железнодорожники упорно работают над восстановлением инфраструктуры, пострадавшей от действий врага. Они прилагают максимум усилий, чтобы минимизировать задержки в расписании движения поездов и вернуть их на привычные маршруты.

Сейчас произошли временные изменения в курсировании некоторых поездов. В частности, поезд №116/115 Черновцы — Запорожье теперь будет следовать только до станции Днепр. Пассажиров, которые планировали добраться до или из Запорожья, будет подвезено поездом №6/5 Запорожье — Ясиня.

Также, поезд №86 Львов — Запорожье теперь будет курсировать только до станции Днепр. Для обеспечения перевозки пассажиров на участке Днепр — Запорожье назначены дополнительные рейсы.

В частности, для подвоза назначен поезд №228 Запорожье — Днепр, который отправляется из Запорожья в 11:18. Пассажиры, которые направлялись в Запорожье этими поездами, будут пересажены на электропоезда в Днепре.

Поезд №128 Запорожье — Львов также будет курсировать по измененному маршруту и отправится со станции Днепр вместо Запорожья. Пассажиры со станции Запорожье до Днепра могут добраться поездом №228 Запорожье — Днепр.

Ранее мы писали, что в Украине определенные категории граждан имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Для реализации этой возможностью необходимо иметь при себе соответствующий документ, подтверждающий право на льготы.

Также мы рассказывали, что с 14 декабря 2025 года ожидается существенное расширение железнодорожного сообщения между Германией и Польшей. Deutsche Bahn и PKP Intercity планируют увеличить количество ежедневных прямых поездов с 11 до 17, что на 54% больше чем раньше.

Укрзализныця транспорт поезда железная дорога проезд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
