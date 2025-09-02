Польско-украинская граница — что изменится и как усилят железнодорожное сообщение в 2025

Поезда в Германии. Фото: Pexels

С 14 декабря 2025 года Deutsche Bahn и PKP Intercity значительно расширят железнодорожное сообщение между Германией и Польшей. Ежедневное количество прямых поездов увеличится с 11 до 17, что составляет прирост на 54%.

О том, как будут курсировать новые поезда, сообщает RAILMARKET.com.

Что изменится для пассажиров уже в этом году

Отныне поезда между Берлином и Варшавой будут курсировать каждые два часа, а на маршруте появится седьмая пара поездов. Это поможет пассажирам быстрее и удобнее путешествовать между ключевыми городами обеих стран.

Также появятся новые прямые дневные поезда по маршруту Лейпциг-Вроцлав-Краков-Краков-Пшемысль. Один из поездов будет курсировать до Пшемысля на границе с Украиной. Для Лейпцига это первое прямое железнодорожное сообщение с южной Польшей.

Схема движения поездов, фото: Deutsche Bahn AG

Время в пути из Мюнхена, Нюрнберга и Франкфурта во Вроцлав сократится примерно на 2 часа благодаря удобным пересадкам в Лейпциге. Хемниц и Дрезден также будут связаны с новым маршрутом через северную Саксонию.

Какие новые ночные рейсы планируют запустить в 2025 году

Кроме дневных поездов, запланированы новые ночные рейсы:

Ночной поезд Eurocity соединит: Берлин-Вроцлав-Краков-Пшемысль. Другой ночной поезд будет курсировать: Берлин-Лодзь-Варшава-Хелм. Нынешний ночной поезд "Шопен" между Мюнхеном и Варшавой получит дополнительные вагоны до Кракова и Пшемысля, обеспечивая прямое сообщение из южной Германии в южную Польшу.

Время в пути между Лейпцигом и Вроцлавом составит около 3,5 часа. Маршрут Берлин-Варшава, длиной около 570 км, будет оставаться быстрым и прямым без промежуточных остановок.

