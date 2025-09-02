Польсько-український кордон — що зміниться та як посилять залізничне сполучення у 2025

Потяги в Німеччині. Фото: Pexels

З 14 грудня 2025 року Deutsche Bahn та PKP Intercity значно розширять залізничне сполучення між Німеччиною та Польщею. Щоденна кількість прямих поїздів збільшиться з 11 до 17, що становить приріст на 54%.

Про те, як курсуватимуть нові потяги, повідомляє RAILMARKET.com.

Що зміниться для пасажирів уже цього року

Відтепер поїзди між Берліном та Варшавою курсуватимуть кожні дві години, а на маршруті з’явиться сьома пара поїздів. Це допоможе пасажирам швидше та зручніше подорожувати між ключовими містами обох країн.

Також з’являться нові прямі денні поїзди за маршрутом Лейпциг–Вроцлав–Краків–Пшемисль. Один із поїздів курсуватиме до Пшемисля на кордоні з Україною. Для Лейпцига це перше пряме залізничне сполучення з південною Польщею.

Схема руху поїздів. Фото: Deutsche Bahn AG

Час у дорозі з Мюнхена, Нюрнберга та Франкфурта до Вроцлава скоротиться приблизно на 2 години завдяки зручним пересадкам у Лейпцигу. Хемніц і Дрезден також будуть пов’язані з новим маршрутом через північну Саксонію.

Які нові нічні рейси планують запустити у 2025 році

Крім денних поїздів, заплановані нові нічні рейси:

Нічний поїзд Eurocity з’єднає: Берлін–Вроцлав–Краків–Пшемисль. Інший нічний поїзд курсуватиме: Берлін–Лодзь–Варшава–Хелм. Теперішній нічний поїзд "Шопен" між Мюнхеном і Варшавою отримає додаткові вагони до Кракова і Пшемисля, забезпечуючи пряме сполучення з південної Німеччини до південної Польщі.

Час у дорозі між Лейпцигом і Вроцлавом складе близько 3,5 години. Маршрут Берлін–Варшава, довжиною близько 570 км, залишатиметься швидким і прямим без проміжних зупинок.

