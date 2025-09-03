Видео
Главная Экономика Льготы в транспорте — кто не будет оплачивать проезд в сентябре

Льготы в транспорте — кто не будет оплачивать проезд в сентябре

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 08:20
Бесплатный проезд в транспорте — для кого в сентябре государство предусмотрело льготы
Люди заходят в транспорте. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинское законодательство гарантирует бесплатный проезд общественным транспортом для определенных категорий населения. Чтобы воспользоваться этим правом, нужно иметь при себе удостоверение, подтверждающее право на льготу.

О том, какие категории граждан могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в сентябре, отмечается в инфографике Укртрансбезопасности.

Читайте также:

Кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте

К общественному транспорту относятся: метрополитен, трамваи, троллейбусы и автобусы. Законодательство предусматривает бесплатный проезд в нем для определенных категорий граждан. В 2025 году это:

  • пенсионеры по возрасту;
  • дети из многодетных семей;
  • дети до 6 лет (без отдельного места);
  • военнослужащие срочной службы;
  • пострадавшие участники Революции Достоинства;
  • инвалиды войны и лица, приравненные к ним;
  • участники боевых действий и приравненные к ним;
  • военные, которые стали инвалидами из-за боевых действий;
  • реабилитированные граждане, которые стали инвалидами вследствие репрессий;
  • полицейские и сотрудники СБУ при исполнении служебных обязанностей;
  • пострадавшие от аварии на ЧАЭС (категория 1) и ликвидаторы (категория 2);
  • родители военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время службы;
  • лица с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью и одно лицо, которое их сопровождает;
  • дети-инвалиды, чья болезнь связана с последствиями Чернобыльской катастрофы;
  • ветераны военной службы, полиции, МВД, налоговой милиции, Государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы, гражданской защиты, Госспецсвязи, СБУ, а также бывшие работники прокуратуры.
null
Перечень граждан, которые имеют льготы в транспорте. Фото: скриншот

Как воспользоваться правом на бесплатный проезд

Обратите внимание, что правила проезда и стоимость билетов могут отличаться в зависимости от города. Пассажиры, которые пользуются правом на бесплатный проезд, должны иметь соответствующий документ или удостоверение.

В некоторых городах нужно оформить электронный льготный билет, который работает через автоматизированную систему учета проезда.

Ранее мы писали, бесплатный проезд в общественном транспорте — важная социальная льгота, которая доступна многим украинцам. С 1 сентября ею могут пользоваться еще две категории граждан.

Также мы рассказывали, что киевлянам волноваться из-за возможного повышения тарифов на проезд не нужно — во время военного положения цены остаются неизменными. Все слухи о подорожании являются ложными.

