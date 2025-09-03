Бесплатный проезд в транспорте — для кого в сентябре государство предусмотрело льготы

Люди заходят в транспорте. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинское законодательство гарантирует бесплатный проезд общественным транспортом для определенных категорий населения. Чтобы воспользоваться этим правом, нужно иметь при себе удостоверение, подтверждающее право на льготу.

О том, какие категории граждан могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в сентябре, отмечается в инфографике Укртрансбезопасности.

Кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте

К общественному транспорту относятся: метрополитен, трамваи, троллейбусы и автобусы. Законодательство предусматривает бесплатный проезд в нем для определенных категорий граждан. В 2025 году это:

пенсионеры по возрасту;

дети из многодетных семей;

дети до 6 лет (без отдельного места);

военнослужащие срочной службы;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

инвалиды войны и лица, приравненные к ним;

участники боевых действий и приравненные к ним;

военные, которые стали инвалидами из-за боевых действий;

реабилитированные граждане, которые стали инвалидами вследствие репрессий;

полицейские и сотрудники СБУ при исполнении служебных обязанностей;

пострадавшие от аварии на ЧАЭС (категория 1) и ликвидаторы (категория 2);

родители военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время службы;

лица с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью и одно лицо, которое их сопровождает;

дети-инвалиды, чья болезнь связана с последствиями Чернобыльской катастрофы;

ветераны военной службы, полиции, МВД, налоговой милиции, Государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы, гражданской защиты, Госспецсвязи, СБУ, а также бывшие работники прокуратуры.

Перечень граждан, которые имеют льготы в транспорте. Фото: скриншот

Как воспользоваться правом на бесплатный проезд

Обратите внимание, что правила проезда и стоимость билетов могут отличаться в зависимости от города. Пассажиры, которые пользуются правом на бесплатный проезд, должны иметь соответствующий документ или удостоверение.

В некоторых городах нужно оформить электронный льготный билет, который работает через автоматизированную систему учета проезда.

