Бесплатный проезд в транспорте — для кого в сентябре государство предусмотрело льготы

Льготы в транспорте — кто не будет оплачивать проезд в сентябре
Украинское законодательство гарантирует бесплатный проезд общественным транспортом для определенных категорий населения. Чтобы воспользоваться этим правом, нужно иметь при себе удостоверение, подтверждающее право на льготу.
О том, какие категории граждан могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в сентябре, отмечается в инфографике Укртрансбезопасности.
Кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте
К общественному транспорту относятся: метрополитен, трамваи, троллейбусы и автобусы. Законодательство предусматривает бесплатный проезд в нем для определенных категорий граждан. В 2025 году это:
- пенсионеры по возрасту;
- дети из многодетных семей;
- дети до 6 лет (без отдельного места);
- военнослужащие срочной службы;
- пострадавшие участники Революции Достоинства;
- инвалиды войны и лица, приравненные к ним;
- участники боевых действий и приравненные к ним;
- военные, которые стали инвалидами из-за боевых действий;
- реабилитированные граждане, которые стали инвалидами вследствие репрессий;
- полицейские и сотрудники СБУ при исполнении служебных обязанностей;
- пострадавшие от аварии на ЧАЭС (категория 1) и ликвидаторы (категория 2);
- родители военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время службы;
- лица с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью и одно лицо, которое их сопровождает;
- дети-инвалиды, чья болезнь связана с последствиями Чернобыльской катастрофы;
- ветераны военной службы, полиции, МВД, налоговой милиции, Государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы, гражданской защиты, Госспецсвязи, СБУ, а также бывшие работники прокуратуры.
Как воспользоваться правом на бесплатный проезд
Обратите внимание, что правила проезда и стоимость билетов могут отличаться в зависимости от города. Пассажиры, которые пользуются правом на бесплатный проезд, должны иметь соответствующий документ или удостоверение.
В некоторых городах нужно оформить электронный льготный билет, который работает через автоматизированную систему учета проезда.
Ранее мы писали, бесплатный проезд в общественном транспорте — важная социальная льгота, которая доступна многим украинцам. С 1 сентября ею могут пользоваться еще две категории граждан.
Также мы рассказывали, что киевлянам волноваться из-за возможного повышения тарифов на проезд не нужно — во время военного положения цены остаются неизменными. Все слухи о подорожании являются ложными.
