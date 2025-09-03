Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Пільги в транспорті — хто не оплачуватиме проїзд у вересні

Пільги в транспорті — хто не оплачуватиме проїзд у вересні

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 08:20
Безплатний проїзд в транспорті — для кого у вересні держава передбачила пільги
Люди заходять в транспорті. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українське законодавство гарантує безплатний проїзд громадським транспортом для певних категорій населення. Щоб скористатись цим правом, потрібно мати при собі посвідчення, що підтверджує право на пільгу.

Про те, які категорії громадян можуть безплатно користуватись громадським транспортом у вересні, зазначається в інфографіці Укртрансбезпеки.

Реклама
Читайте також:

Хто має право на безоплатний проїзд у громадському транспорті

До громадського транспорту відносяться: метрополітен, трамваї, тролейбуси та автобуси. Законодавство передбачає безплатний проїзд у ньому для визначених категорій громадян. У 2025 році це:

  • пенсіонери за віком;
  • діти з багатодітних родин;
  • діти до 6 років (без окремого місця);
  • військовослужбовці строкової служби;
  • постраждалі учасники Революції Гідності;
  • інваліди війни та особи, прирівняні до них;
  • учасники бойових дій та прирівняні до них;
  • військові, які стали інвалідами через бойові дії;
  • реабілітовані громадяни, які стали інвалідами внаслідок репресій;
  • поліцейські та співробітники СБУ під час виконання службових обов’язків;
  • постраждалі від аварії на ЧАЕС (категорія 1) та ліквідатори (категорія 2);
  • батьки військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти під час служби;
  • особи з інвалідністю I та II груп, діти з інвалідністю та одна особа, яка їх супроводжує;
  • діти-інваліди, чия хвороба пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;
  • ветерани військової служби, поліції, МВС, податкової міліції, Державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, цивільного захисту, Держспецзв’язку, СБУ, а також колишні працівники прокуратури.
null
Перелік громадян, які мають пільги в транспорті. Фото: Скриншот

Як скористатись правом на безплатний проїзд

Зверніть увагу, що правила проїзду та вартість квитків можуть відрізнятися залежно від міста. Пасажири, які користуються правом на безплатний проїзд, повинні мати відповідний документ або посвідчення.

У деяких містах потрібно оформити електронний пільговий квиток, який працює через автоматизовану систему обліку проїзду.

Раніше ми писали, безплатний проїзд у громадському транспорті — важлива соціальна пільга, яка доступна багатьом українцям. З 1 вересня нею можуть користуватися ще дві категорії громадян.

Також ми розповідали, що киянам хвилюватися через можливе підвищення тарифів на проїзд не потрібно — під час воєнного стану ціни залишаються незмінними. Усі чутки про здорожчання є неправдивими.
 

транспорт пільги пассажиры проїзд громадський транспорт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації