Безплатний проїзд в транспорті — для кого у вересні держава передбачила пільги

Люди заходять в транспорті.

Українське законодавство гарантує безплатний проїзд громадським транспортом для певних категорій населення. Щоб скористатись цим правом, потрібно мати при собі посвідчення, що підтверджує право на пільгу.

Про те, які категорії громадян можуть безплатно користуватись громадським транспортом у вересні, зазначається в інфографіці Укртрансбезпеки.

Хто має право на безоплатний проїзд у громадському транспорті

До громадського транспорту відносяться: метрополітен, трамваї, тролейбуси та автобуси. Законодавство передбачає безплатний проїзд у ньому для визначених категорій громадян. У 2025 році це:

пенсіонери за віком;

діти з багатодітних родин;

діти до 6 років (без окремого місця);

військовослужбовці строкової служби;

постраждалі учасники Революції Гідності;

інваліди війни та особи, прирівняні до них;

учасники бойових дій та прирівняні до них;

військові, які стали інвалідами через бойові дії;

реабілітовані громадяни, які стали інвалідами внаслідок репресій;

поліцейські та співробітники СБУ під час виконання службових обов’язків;

постраждалі від аварії на ЧАЕС (категорія 1) та ліквідатори (категорія 2);

батьки військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти під час служби;

особи з інвалідністю I та II груп, діти з інвалідністю та одна особа, яка їх супроводжує;

діти-інваліди, чия хвороба пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;

ветерани військової служби, поліції, МВС, податкової міліції, Державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, цивільного захисту, Держспецзв’язку, СБУ, а також колишні працівники прокуратури.

Перелік громадян, які мають пільги в транспорті.

Як скористатись правом на безплатний проїзд

Зверніть увагу, що правила проїзду та вартість квитків можуть відрізнятися залежно від міста. Пасажири, які користуються правом на безплатний проїзд, повинні мати відповідний документ або посвідчення.

У деяких містах потрібно оформити електронний пільговий квиток, який працює через автоматизовану систему обліку проїзду.

