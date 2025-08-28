Ціни на проїзд у транспорті — що буде з тарифами в Києві та чи планується підвищення

Громадський транспорт у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Киянам не варто хвилюватися за вартість проїзду у громадському транспорті, оскільки підвищення тарифів під час воєнного стану не передбачається. Всі чутки про підготовку до підняття цін є інформаційною атакою та не відповідають дійсності.

Це зазначив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко в ефірі Новини.LIVE.

Чому заговорили про підняття тарифів

Народний депутат VIII скликання Олександр Черненко написав на власній Facebook-сторінці, що центральна влада забрала з бюджету Києва 8 млрд гривень. Ці кошти нібито підуть на премії чиновникам, натомість киянам доведеться миритися з наслідками — підвищенням тарифів на проїзд у громадському транспорті.

"Цими коштами весь час, у тому числі, компенсували проїзд у транспорті. За рахунок цього в столиці не підвищували ціни на проїзд з 2020 року. Тепер ці гроші забрали", — заявив нардеп.

Своєю чергою, народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко написав у власному Telegram-каналі, що вилучені з бюджету 8 млрд гривень мали піти на фінансування транспорту, доріг, шкіл і лікарень, однак тепер підтримувати старі тарифи на проїзд не вийде через велику "бюджетну дірку".

Що відповіли в Київраді

За словами Андрія Вітренка, Київська міська державна адміністрація не отримувала від транспортного департаменту жодних звернень щодо необхідності підвищення цін. Більше того, тарифи на проїзд взагалі не планують переглядати під час воєнного стану. А сума 8 млрд гривень з’явилася після якихось проплачених гіпотетичних розрахунків.

Як виявилося, бюджет Києва стабільно профіцитний. Щороку доходи від різних джерел перевищують планові показники, а на рахунках залишаються мільярди невикористаних коштів:

2020 рік — 3,7 млрд гривень;

2021 рік — 5,6 млрд гривень;

2022 рік — 11,4 млрд гривень;

2023 рік — 8,2 млрд гривень;

2024 рік — рекордні 15,3 млрд гривень.

Ці суми місто не встигає витратити. Виходить, "бюджетних дір" немає, навіть навпаки. В Києві, за твердженнями Вітренка, виділяють на метрополітен від 10 до 12 млрд гривень щороку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році пенсіонери в Україні можуть безплатно їздити у трамваях, автобусах, тролейбусах та приміських електричках. На поїзди далекого сполучення знижки не передбачаються, проте діє програма лояльності Укрзалізниці.

Також ми писали, що проїзд у київському метро коштує 8 грн, але для пасажирів із великим багажем сума збільшиться до 16 грн. Стільки повинні платити українці з речами розміром від 120 см, довгими предметами від 150 см і рулонами діаметром від 10 см.