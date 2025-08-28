Видео
Главная Экономика Тарифы на проезд — придется ли киевлянам платить больше уже скоро

Тарифы на проезд — придется ли киевлянам платить больше уже скоро

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 10:25
Цены на проезд в транспорте — что будет с тарифами в Киеве и планируется ли повышение
Общественный транспорт в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Киевлянам не стоит волноваться о стоимости проезда в общественном транспорте, поскольку повышение тарифов во время военного положения не предвидится. Все слухи о подготовке к поднятию цен являются информационной атакой и не соответствуют действительности.

Это заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире Новини.LIVE.

Читайте также:

Почему заговорили о повышении тарифов

Народный депутат VIII созыва Александр Черненко написал на собственной Facebook-странице, что центральная власть забрала из бюджета Киева 8 млрд гривен. Эти средства якобы пойдут на премии чиновникам, зато киевлянам придется мириться с последствиями — повышением тарифов на проезд в общественном транспорте.

"Этими деньгами все время, в том числе, компенсировали проезд в транспорте. За счет этого в столице не повышали цены на проезд с 2020 года. Теперь эти деньги забрали", — заявил нардеп.

В свою очередь народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко написал в собственном Telegram-канале, что изъятые из бюджета 8 млрд гривен должны были пойти на финансирование транспорта, дорог, школ и больниц, однако теперь поддерживать старые тарифы на проезд не получится из-за большой "бюджетной дыры".

Что ответили в Киевсовете

По словам Андрея Витренко, Киевская городская государственная администрация не получала от транспортного департамента никаких обращений о необходимости повышения цен. Более того, тарифы на проезд вообще не планируют пересматривать во время военного положения. А сумма 8 млрд гривен появилась после каких-то проплаченных гипотетических расчетов.

Как оказалось, бюджет Киева стабильно профицитный. Каждый год доходы от разных источников превышают плановые показатели, а на счетах остаются миллиарды неиспользованных средств:

  • 2020 год — 3,7 млрд гривен;
  • 2021 год — 5,6 млрд гривен;
  • 2022 год — 11,4 млрд гривен;
  • 2023 год — 8,2 млрд гривен;
  • 2024 год — рекордные 15,3 млрд гривен.

Эти суммы город не успевает потратить. Получается, "бюджетных дыр" нет, даже наоборот. В Киеве, по утверждениям Витренко, выделяют на метрополитен от 10 до 12 млрд гривен ежегодно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2025 году пенсионеры в Украине могут бесплатно ездить в трамваях, автобусах, троллейбусах и пригородных электричках. На поезда дальнего следования скидки не предусматриваются, однако действует программа лояльности Укрзализныци.

Также мы писали, что проезд в киевском метро стоит 8 грн, но для пассажиров с большим багажом сумма увеличится до 16 грн. Столько должны платить украинцы с вещами размером от 120 см, длинными предметами от 150 см и рулонами диаметром от 10 см.

Киев деньги цены проезд общественный транспорт
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
