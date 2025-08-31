Пільги на проїзд — хто зможе безплатно користуватись транспортом з 1 вересня

Люди на зупинці транспорту. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Можливість безплатно їздити в громадському транспорті — це важлива пільга, яку держава надає багатьом людям. З 1 вересня таке право матимуть ще дві категорії громадян.

Про те, для кого проїзд в транспорті стане безплатним з 1 вересня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто зможе безплатно їздити в транспорті з вересня

На Офіційному порталі Києва зазначається, що протягом літніх канікул, з 1 липня по 31 серпня, учні київських шкіл сплачують за проїзд у громадському транспорті на загальних умовах. Пільга для школярів діє лише під час навчального року — з 1 вересня по 1 липня, відповідно до рішення Київської міської ради.

Також влітку, з 1 липня по 31 серпня, право на безплатний проїзд втратили курсанти вищих військових навчальних закладів, які користуються пільгами під час навчального періоду. Однак, як і школярам, з приходом осені їм знову можна буде не платити за проїзд.

Скільки зараз коштує проїзд для школярів

Під час літніх канікул школярі можуть скористатися пільгою у вигляді 75% знижки на місячні проїзні квитки для міського транспорту.

Придбати їх можна через додаток "Київ Цифровий", термінали самообслуговування, каси метро на станціях "Видубичі 1", "Почайна 1" та "Вокзальна", а також на сайті КП "ГІОЦ" або через сервіс EasyPay. Тарифи такі:

72,50 грн — 46 поїздок;

97,50 грн — 62 поїздки;

143,75 грн — 92 поїздки;

192,50 грн — 124 поїздки.

325 грн — безлімітний місячний проїзний;

162,50 грн — безлімітний на другу половину місяця.

Учні також можуть купувати разові поїздки на учнівський квиток, але на них знижка 75% не діє.

