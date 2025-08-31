Відео
Безплатний проїзд у транспорті — хто матиме пільги з 1 вересня

Безплатний проїзд у транспорті — хто матиме пільги з 1 вересня

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 07:15
Пільги на проїзд — хто зможе безплатно користуватись транспортом з 1 вересня
Люди на зупинці транспорту. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Можливість безплатно їздити в громадському транспорті — це важлива пільга, яку держава надає багатьом людям. З 1 вересня таке право матимуть ще дві категорії громадян.

Про те, для кого проїзд в транспорті стане безплатним з 1 вересня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE. 

Читайте також:

Хто зможе безплатно їздити в транспорті з вересня

На Офіційному порталі Києва зазначається, що протягом літніх канікул, з 1 липня по 31 серпня, учні київських шкіл сплачують за проїзд у громадському транспорті на загальних умовах. Пільга для школярів діє лише під час навчального року — з 1 вересня по 1 липня, відповідно до рішення Київської міської ради.

Також влітку, з 1 липня по 31 серпня, право на безплатний проїзд втратили курсанти вищих військових навчальних закладів, які користуються пільгами під час навчального періоду. Однак, як і школярам, з приходом осені їм знову можна буде не платити за проїзд.

Скільки зараз коштує проїзд для школярів

Під час літніх канікул школярі можуть скористатися пільгою у вигляді 75% знижки на місячні проїзні квитки для міського транспорту.

Придбати їх можна через додаток "Київ Цифровий", термінали самообслуговування, каси метро на станціях "Видубичі 1", "Почайна 1" та "Вокзальна", а також на сайті КП "ГІОЦ" або через сервіс EasyPay. Тарифи такі:

  • 72,50 грн — 46 поїздок;
  • 97,50 грн — 62 поїздки;
  • 143,75 грн — 92 поїздки;
  • 192,50 грн — 124 поїздки.
  • 325 грн — безлімітний місячний проїзний;
  • 162,50 грн — безлімітний на другу половину місяця.

Учні також можуть купувати разові поїздки на учнівський квиток, але на них знижка 75% не діє.

Раніше ми писали, що в Україні пільги на залізничні квитки надаються лише певним групам населення. Пенсіонери можуть розраховувати на часткові знижки, проте вони не поширюються на всі види квитків.

Також ми розповідали, що мешканцям Києва не варто турбуватися щодо цін на громадський транспорт, адже під час воєнного стану їхнє підвищення не планується. Інформація про можливе зростання тарифів є хибною та поширюється з метою дезінформації.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
