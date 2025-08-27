Харчування у дитсадках — що сталося з 50% пільгою для багатодітних сімей у Києві

Діти обідають. Фото: Оксана Прокопчук

У дитячих садочках почали повідомляти батькам з багатодітних родин, що пільга на харчування, яка була встановлена на рівні 50%, скасовується. Новини.LIVE розбиралися, чи дійсно це так і що очікує малюків з багатодітних родин.

Першим про цю ситуацію у соцмережах написав політолог, голова Центру аналізу і стратегій Ігор Чаленко.

"У садочку в Києві повідомили, що знімається 50% пільга за харчування багатодітним. Здивувало, зважаючи на нещодавні ініціативи з підтримки дитинства. Але виявилось правдою… На рівному місці це додатково приблизно 800 грн/міс. Прекрасний "подарунок" перед новим навчальним роком", — зазначив він.

У розмові з Новини.LIVE Ігор Чаленко розповів, що про скасування пільги дізнався від вихователів зранку у середу, 27 серпня, коли привів дитину до школи.

"Сьогодні, виходить, дитину відвели в садочок, і по лінії виховательок, відповідно, до нас донесли цю інформацію. Ми просили надати якісь постанови чи ще щось, але я так розумію, що було спущено просто по лінії департаменту освіти в районі, і без якоїсь конкретики. Просто вирішили максимально швидко цю інформацію передати безпосередньо батькам пільгових категорій", — пояснив він.

Чаленко нагадав, що 50% пільга була впроваджена постановою Уряду ще у 2002 році.

"За нинішніх тарифів це дозволяє економити приблизно 800 гривень. Бо вартість харчування виходить за день майже 80 гривень. Ну, легко порахувати, що повна сплата за харчування в садочку на одну дитину становить 1600 гривень. Відповідно, якщо в сім'ї кілька дітей дошкільного віку — то сума за їх харчування стане непідйомною", — додав Чаленко.

Що говорять у садочках

Вихователі у комунальних київських садочках "розводять руками" і говорять, що самі донедавна не знали про скасування пільг.

"Нам директор повідомила про це "нововведення" буквально в понеділок. І попросила коректно, тобто без зайвого розголосу, повідомити про це. Ми самі трохи шоковані, бо у нашому садочку понад 10 дітей, які з багатодітних родин. І як тепер батькам платити по-новому — я не можу уявити", — розповіла Новини.LIVE Тетяна Л., вихователька одного із закладів дошкільної освіти у Дарницькому районі столиці.

Коли доведеться сплачувати по-новому

Скоріше за все, платіжки за серпень вже будуть з новими цифрами. Ігор Чаленко нагадав, що зазвичай у садочках оплата відбувається за попередній місяць.

"У серпні ми отримали платіжки за липень. Відповідно, я так розумію, що за серпень вони вже будуть без пільги. Але про це ми дізнаємось лише у вересні, коли отримаємо платіжки", — додав він.

Що ж це за постанова, яка скасовує пільги на харчування

Насправді вона не зовсім скасовує пільги на харчування для дітей у садочках з багатодітних сімей.

Постанова Кабінету Міністрів України № 816 від 7 липня 2025 року має назву "Деякі питання діяльності закладів дошкільної освіти та пансіонів закладів освіти".

Вона затверджує новий порядок встановлення плати за харчування дітей у державних та комунальних садочках, із можливістю звільнення від оплати або зменшення її розміру відповідно до рішень засновників закладів. Тобто місцевої влади.

Водночас постанова № 816 скасовує документ № 1243 від 26 серпня 2002 року, який раніше прямо передбачав, що діти з багатодітних родин по всій Україні мають 50% знижку на харчування у садочках.

Простою мовою: нова постанова дає право ухвалювати рішення на рівні окремих засновників закладів, тобто громад і міст. Відповідно, десь ця пільга може бути встановлена на рівні 50%, десь 20%, десь 70%. Все залежатиме від рішення громади.

Що ж буде у Києві?

Голова Центру аналізу і стратегій Ігор Чаленко зазначив, що станом на зараз додаткових рішень щодо пільг на харчування дітей з багатодітних родин у садочках, на рівні київської влади, поки не ухвалено.

"Але, зважаючи на загальний конфлікт між київською владою та Офісом президента, і з тим, що з бюджету Києва зараз забрали 8 мільярдів гривень, то зрозуміло, що столичні чиновники будуть намагатися використати ситуацію із садочками на свою користь. Мовляв, бачите, нам тепер немає навіть за що годувати дітей вразливих категорій. Ситуація доволі політично вразлива. Тому дивно, що цей момент взагалі не було прокомуніковано на центральному рівні з суспільством", — додав Чаленко.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час конференції "Серпнева 2025: освіта для мінливого світу" заявила про плани забезпечити безплатним харчуванням усіх учнів з 1 по 11 клас вже з 2026 року. Для цього планують шукати додаткове фінансування в державному бюджеті.

Раніше ми повідомляли, що для дітей УБД діють певні соціальні гарантії у серпні 2025 року. Також редакція сайту Новини.LIVE розповідала, які пільги мають діти дошкільного віку у 2025 році та на які знижки варто розраховувати.