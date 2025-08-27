Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика 50% льгота на питание в детсадах Киева — что с ней не так

50% льгота на питание в детсадах Киева — что с ней не так

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 15:47
Питание в детсадах — что произошло с 50% льготой для многодетных семей в Киеве
Дети обедают. Фото: Оксана Прокопчук

В детских садах начали сообщать родителям из многодетных семей, что льгота на питание, которая была установлена на уровне 50%, отменяется. Новини.LIVE разбирались, действительно ли это так, и что ожидает малышей из многодетных семей.

Первым об этой ситуации в соцсетях написал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Реклама
Читайте также:

"В садике в Киеве сообщили, что снимается 50% льгота за питание многодетным. Удивило, учитывая недавние инициативы по поддержке детства. Но оказалось правдой... На ровном месте это дополнительно примерно 800 грн/мес. Прекрасный "подарок" перед новым учебным годом", — отметил он.

В разговоре с Новини.LIVE Игорь Чаленко рассказал, что об отмене льготы узнал от воспитателей утром в среду, 27 августа, когда привел ребенка в школу.

"Сегодня, получается, ребенка отвели в садик, и по линии воспитательниц, соответственно, до нас донесли эту информацию. Мы просили предоставить какие-то постановления или еще что-то, но я так понимаю, что было спущено просто по линии департамента образования в районе, и без какой-то конкретики. Просто решили максимально быстро эту информацию передать непосредственно родителям льготных категорий", — добавил он.

Чаленко напомнил, что 50% льгота была внедрена постановлением Правительства еще в 2002 году.

"При нынешних тарифах это позволяет экономить примерно 800 гривен. Потому что стоимость питания получается за день почти 80 гривен. Ну, легко посчитать, что полная оплата за питание в садике на одного ребенка составляет 1600 гривен. Соответственно, если в семье несколько детей дошкольного возраста — то сумма за их питание станет неподъемной", — отметил Чаленко.

Что говорят в садиках

Воспитатели в коммунальных киевских садиках "разводят руками" и говорят, что сами до недавнего времени не знали об отмене льгот.

"Нам директор сообщила об этом "нововведении" буквально в понедельник. И попросила корректно, то есть без лишней огласки, сообщить об этом. Мы сами немного шокированы, потому что в нашем саду более 10 детей из многодетных семей. И как теперь родителям платить по-новому — я не могу представить", — рассказала Новини.LIVE Татьяна Л., воспитательница одного из учреждений дошкольного образования в Дарницком районе столицы.

Когда придется платить по-новому

Скорее всего, платежки за август уже будут с новыми цифрами. Игорь Чаленко напомнил, что обычно в садиках оплата происходит за предыдущий месяц.

"В августе мы получили платежки за июль. Соответственно, я так понимаю, что за август они уже будут без льготы. Но об этом мы узнаем только в сентябре, когда получим платежки", — добавил он.

Что же это за постановление, которое отменяет льготы на питание

На самом деле оно не совсем отменяет льготы на питание для детей в садиках из многодетных семей.

Постановление Кабинета Министров Украины № 816 от 7 июля 2025 года называется "Некоторые вопросы деятельности учреждений дошкольного образования и пансионов учебных заведений".

Оно утверждает новый порядок установления платы за питание детей в государственных и коммунальных садах, с возможностью освобождения от оплаты или уменьшения ее размера в соответствии с решениями учредителей учреждений. То есть местных властей.

В то же время постановление № 816 отменяет документ № 1243 от 26 августа 2002 года, который ранее прямо предусматривал, что дети из многодетных семей по всей Украине имеют 50% скидки на питание в садиках.

Простым языком: новое постановление дает право принимать решение на уровне отдельных учредителей учреждений, то есть громад и городов. Соответственно, где-то эта льгота может быть установлена на уровне 50%, где-то 20%, где-то 70%. Все будет зависеть от решения громады.

Что же будет в Киеве?

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что по состоянию на сейчас дополнительных решений относительно льгот на питание детей из многодетных семей в садиках на уровне киевской власти пока не принято.

"Но учитывая общий конфликт между киевской властью и Офисом президента, и с тем, что из бюджета Киева сейчас забрали 8 миллиардов гривен, то понятно, что столичные чиновники будут пытаться использовать ситуацию с садиками в свою пользу. Мол, видите, нам теперь не за что кормить детей уязвимых категорий. Ситуация довольно политически уязвимая. Поэтому странно, что этот момент вообще не был прокоммуницирован на центральном уровне с обществом", — добавил Чаленко.

Напомним, недавно премьер-министр Юлия Свириденко во время конференции "Августовская 2025: образование для меняющегося мира" заявила о планах обеспечить бесплатным питанием всех учеников с 1 по 11 класс уже с 2026 года. Для этого планируют искать дополнительное финансирование в государственном бюджете.

Ранее мы сообщали, что для детей УБД действуют определенные социальные гарантии в августе 2025 года. Также редакция сайта Новини.LIVE рассказывала, какие льготы имеют дети дошкольного возраста в 2025 году и на какие скидки стоит рассчитывать.

Киев питание КГГА детские сады льготы
Настя Рейн - журналист
Автор:
Настя Рейн
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации