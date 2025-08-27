Питание в детсадах — что произошло с 50% льготой для многодетных семей в Киеве

Дети обедают. Фото: Оксана Прокопчук

В детских садах начали сообщать родителям из многодетных семей, что льгота на питание, которая была установлена на уровне 50%, отменяется. Новини.LIVE разбирались, действительно ли это так, и что ожидает малышей из многодетных семей.

Первым об этой ситуации в соцсетях написал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

"В садике в Киеве сообщили, что снимается 50% льгота за питание многодетным. Удивило, учитывая недавние инициативы по поддержке детства. Но оказалось правдой... На ровном месте это дополнительно примерно 800 грн/мес. Прекрасный "подарок" перед новым учебным годом", — отметил он.

В разговоре с Новини.LIVE Игорь Чаленко рассказал, что об отмене льготы узнал от воспитателей утром в среду, 27 августа, когда привел ребенка в школу.

"Сегодня, получается, ребенка отвели в садик, и по линии воспитательниц, соответственно, до нас донесли эту информацию. Мы просили предоставить какие-то постановления или еще что-то, но я так понимаю, что было спущено просто по линии департамента образования в районе, и без какой-то конкретики. Просто решили максимально быстро эту информацию передать непосредственно родителям льготных категорий", — добавил он.

Чаленко напомнил, что 50% льгота была внедрена постановлением Правительства еще в 2002 году.

"При нынешних тарифах это позволяет экономить примерно 800 гривен. Потому что стоимость питания получается за день почти 80 гривен. Ну, легко посчитать, что полная оплата за питание в садике на одного ребенка составляет 1600 гривен. Соответственно, если в семье несколько детей дошкольного возраста — то сумма за их питание станет неподъемной", — отметил Чаленко.

Что говорят в садиках

Воспитатели в коммунальных киевских садиках "разводят руками" и говорят, что сами до недавнего времени не знали об отмене льгот.

"Нам директор сообщила об этом "нововведении" буквально в понедельник. И попросила корректно, то есть без лишней огласки, сообщить об этом. Мы сами немного шокированы, потому что в нашем саду более 10 детей из многодетных семей. И как теперь родителям платить по-новому — я не могу представить", — рассказала Новини.LIVE Татьяна Л., воспитательница одного из учреждений дошкольного образования в Дарницком районе столицы.

Когда придется платить по-новому

Скорее всего, платежки за август уже будут с новыми цифрами. Игорь Чаленко напомнил, что обычно в садиках оплата происходит за предыдущий месяц.

"В августе мы получили платежки за июль. Соответственно, я так понимаю, что за август они уже будут без льготы. Но об этом мы узнаем только в сентябре, когда получим платежки", — добавил он.

Что же это за постановление, которое отменяет льготы на питание

На самом деле оно не совсем отменяет льготы на питание для детей в садиках из многодетных семей.

Постановление Кабинета Министров Украины № 816 от 7 июля 2025 года называется "Некоторые вопросы деятельности учреждений дошкольного образования и пансионов учебных заведений".

Оно утверждает новый порядок установления платы за питание детей в государственных и коммунальных садах, с возможностью освобождения от оплаты или уменьшения ее размера в соответствии с решениями учредителей учреждений. То есть местных властей.

В то же время постановление № 816 отменяет документ № 1243 от 26 августа 2002 года, который ранее прямо предусматривал, что дети из многодетных семей по всей Украине имеют 50% скидки на питание в садиках.

Простым языком: новое постановление дает право принимать решение на уровне отдельных учредителей учреждений, то есть громад и городов. Соответственно, где-то эта льгота может быть установлена на уровне 50%, где-то 20%, где-то 70%. Все будет зависеть от решения громады.

Что же будет в Киеве?

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что по состоянию на сейчас дополнительных решений относительно льгот на питание детей из многодетных семей в садиках на уровне киевской власти пока не принято.

"Но учитывая общий конфликт между киевской властью и Офисом президента, и с тем, что из бюджета Киева сейчас забрали 8 миллиардов гривен, то понятно, что столичные чиновники будут пытаться использовать ситуацию с садиками в свою пользу. Мол, видите, нам теперь не за что кормить детей уязвимых категорий. Ситуация довольно политически уязвимая. Поэтому странно, что этот момент вообще не был прокоммуницирован на центральном уровне с обществом", — добавил Чаленко.

Напомним, недавно премьер-министр Юлия Свириденко во время конференции "Августовская 2025: образование для меняющегося мира" заявила о планах обеспечить бесплатным питанием всех учеников с 1 по 11 класс уже с 2026 года. Для этого планируют искать дополнительное финансирование в государственном бюджете.

