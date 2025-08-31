Льготы на проезд — кто сможет бесплатно пользоваться транспортом с 1 сентября

Люди на остановке транспорта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Возможность бесплатно ездить в общественном транспорте — это важная льгота, которую государство предоставляет многим людям. С 1 сентября такое право будут иметь еще две категории граждан.

О том, для кого проезд в транспорте станет бесплатным с 1 сентября, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто сможет бесплатно ездить в транспорте с сентября

На Официальном портале Киева отмечается, что в течение летних каникул, с 1 июля по 31 августа, ученики киевских школ платят за проезд в общественном транспорте на общих условиях.

Льгота для школьников действует только во время учебного года — с 1 сентября по 1 июля, в соответствии с решением Киевского городского совета.

Также летом, с 1 июля по 31 августа, право на бесплатный проезд потеряли курсанты высших военных учебных заведений, которые пользуются льготами во время учебного периода. Однако, как и школьникам, с приходом осени им снова можно будет не платить за проезд.

Сколько сейчас стоит проезд для школьников

Во время летних каникул, школьники могут воспользоваться льготой в виде 75% скидки на месячные проездные для городского транспорта.

Приобрести их можно через приложение "Киев Цифровой", терминалы самообслуживания, кассы метро на станциях "Выдубичи 1", "Почайна 1" и "Вокзальная", а также на сайте КП "ГИВЦ" или через сервис EasyPay. Тарифы следующие:

72,50 грн — 46 поездок;

97,50 грн — 62 поездки;

143,75 грн — 92 поездки;

192,50 грн — 124 поездки.

325 грн — безлимитный месячный проездной;

162,50 грн — безлимитный на вторую половину месяца.

Ученики также могут покупать разовые поездки на ученический билет, но на них 75%-ная скидка не действует.

