Головна Економіка Укрзалізниця змінює маршрути деяких поїздів — що відомо

Укрзалізниця змінює маршрути деяких поїздів — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 12:12
В Укрзалізниці звернулись до пасажирів — як тепер курсуватимуть деякі потяги
Люди на залізничному вокзалі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ворог продовжує завдавати ударів по критичній та цивільній інфраструктурі України. Через руйнування частина поїздів Укрзалізниці вимушена курсувати зміненими маршрутами.

Про те, у яких поїздів було змінено маршрути руху та як українцям дістатись до потрібної станції, повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Читайте також:

У яких потягів Укрзалізниці змінився маршрут через обстріли

Залізничники наполегливо працюють над відновленням інфраструктури, яка постраждала від дій ворога. Вони докладають максимум зусиль, щоб мінімізувати затримки в розкладі руху поїздів та повернути їх на звичні маршрути. 

Наразі відбулися тимчасові зміни в курсуванні деяких поїздів. Зокрема, поїзд №116/115 Чернівці — Запоріжжя тепер прямуватиме лише до станції Дніпро. Пасажирів, які планували дістатися до або з Запоріжжя, буде підвезено поїздом №6/5 Запоріжжя — Ясиня. 

Також поїзд №86 Львів — Запоріжжя тепер курсуватиме лише до станції Дніпро. Для забезпечення перевезення пасажирів на ділянці Дніпро — Запоріжжя призначено додаткові рейси.

Зокрема, для підвезення призначено поїзд №228 Запоріжжя – Дніпро, який вирушає із Запоріжжя об 11:18. Пасажирів, які прямували до Запоріжжя цими поїздами, буде пересаджено на електропоїзди в Дніпрі. 

Поїзд №128 Запоріжжя Львів також курсуватиме зміненим маршрутом і відправиться зі станції Дніпро замість Запоріжжя. Пасажири зі станції Запоріжжя до Дніпра можуть дістатися поїздом №228 Запоріжжя — Дніпро.

Раніше ми писали, що в Україні певні категорії громадян мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті. Для реалізації цією можливістю необхідно мати при собі відповідний документ, що підтверджує право на пільги.

Також ми розповідали, що з 14 грудня 2025 року очікується суттєве розширення залізничного сполучення між Німеччиною та Польщею. Deutsche Bahn та PKP Intercity планують збільшити кількість щоденних прямих поїздів з 11 до 17, що на 54% більше ніж раніше.

Укрзалізниця транспорт поїзди залізниця проїзд
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
