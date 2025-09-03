В Укрзалізниці звернулись до пасажирів — як тепер курсуватимуть деякі потяги

Люди на залізничному вокзалі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ворог продовжує завдавати ударів по критичній та цивільній інфраструктурі України. Через руйнування частина поїздів Укрзалізниці вимушена курсувати зміненими маршрутами.

Про те, у яких поїздів було змінено маршрути руху та як українцям дістатись до потрібної станції, повідомила пресслужба Укрзалізниці.

У яких потягів Укрзалізниці змінився маршрут через обстріли

Залізничники наполегливо працюють над відновленням інфраструктури, яка постраждала від дій ворога. Вони докладають максимум зусиль, щоб мінімізувати затримки в розкладі руху поїздів та повернути їх на звичні маршрути.

Наразі відбулися тимчасові зміни в курсуванні деяких поїздів. Зокрема, поїзд №116/115 Чернівці — Запоріжжя тепер прямуватиме лише до станції Дніпро. Пасажирів, які планували дістатися до або з Запоріжжя, буде підвезено поїздом №6/5 Запоріжжя — Ясиня.

Також поїзд №86 Львів — Запоріжжя тепер курсуватиме лише до станції Дніпро. Для забезпечення перевезення пасажирів на ділянці Дніпро — Запоріжжя призначено додаткові рейси.

Зокрема, для підвезення призначено поїзд №228 Запоріжжя – Дніпро, який вирушає із Запоріжжя об 11:18. Пасажирів, які прямували до Запоріжжя цими поїздами, буде пересаджено на електропоїзди в Дніпрі.

Поїзд №128 Запоріжжя — Львів також курсуватиме зміненим маршрутом і відправиться зі станції Дніпро замість Запоріжжя. Пасажири зі станції Запоріжжя до Дніпра можуть дістатися поїздом №228 Запоріжжя — Дніпро.

