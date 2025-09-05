Відео
Головна Економіка В УЗ пояснили, коли не треба викупляти купе, якщо ви з твариною

В УЗ пояснили, коли не треба викупляти купе, якщо ви з твариною

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 12:33
Поїздка в купе з твариною — коли пасажирам УЗ не треба викупляти всі місця
Потяг УЗ. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Чимало пасажири Укрзалізниці подорожують разом зі своїми хатніми тваринами. Перевізник нещодавно оновив правила перебування чотирилапих у поїздах, аби забезпечити комфорт і безпеку як мандрівників, так і домашніх улюбленців.

Сайт Новини.LIVE розповідає, коли українцям не потрібно викупляти всі місця в купе, якщо вони їдуть з тваринами.

Читайте також:

Що робити пасажирам із тваринами

Згідно з інформацією, опублікованою пресслужбою Укрзалізниці на Facebook-сторінці, собаки великих порід (понад 45 см у холці) можуть перебувати в купе за умови обов’язкового викупу всіх місць. Водночас не всім пасажирам із тваринами доведеться витрачати кошти на бронювання чотирьох квитків.

В коментарях під дописом користувачка соціальної мережі уточнила в компанії, що робити власникам невеликих собак і котів. За уточненням УЗ, немає потреби здійснювати викуп усіх місць, якщо тварина під час поїздки перебуватиме в переносці чи іншій ємності з абсорбуючим дном.

З іншого боку, аби мати змогу випустити домашнього улюбленця для вільного пересування, доведеться купити чотири квитки, тобто забронювати все купе. Також необхідно слідкувати, щоб собака чи кіт не лежали на постільній білизні, оскільки це заборонено.

В УЗ пояснили, коли не треба викупляти купе, якщо ви з твариною - фото 1
Відповідь Укрзалізниці на запитання у Facebook. Фото: скриншот

Поїздка у плацкарті та Інтерсіті

Перебувати з малими тваринами в регіональних поїздах дозволяється за умови їх розміщення в сумці-переносці. Ємності можна тримати на руках, місцях для ручної поклажі чи під сидіннями. В потягах Інтерсіті аналогічна ситуація з собаками і котами, а декоративних птахів слід помістити у клітку, ящик, корзину чи інший контейнер.

"Для плацкарту діють такі самі правила для малих тварин до 45 см у холці. Проте з більшими тваринами великих порід проїзд заборонений, адже це вагон відкритого планування. Ми стараємося зробити подорожі комфортними для усіх пасажирів", — констатували в УЗ.

Що стосується свійських тварин, зокрема курей, качок, індиків тощо, то з ними дозволяється подорожувати в регіональних поїздах за умови розміщення в спеціальних засобах для транспортування. Але розміри контейнера/ящика не повинні перевищувати розмір, передбачений для ручної поклажі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українців штрафують за жорстоке поводження з тваринами і порушення вимог утримання. Наприклад, через вигул собаки без повідця і намордника у громадському місці можна втратити від 170 до 340 грн. Для посадовців сума стягнення більша.

Також ми писали, що у травні 2025 року Укрзалізниця отримала шість нових плацкартних вагонів із розетками, підсвіткою та зручними перегородками. Плюс пасажирам видають нові комплекти постільної білизни. Блогер показав, який вигляд мають ці вагони.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
