Власникам собак загрожують штрафи чи арешт — за що покарають

Власникам собак загрожують штрафи чи арешт — за що покарають

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 10:30
Штрафи для власників собак — за що можуть покарати та які суми у вересні 2025
Собака на повідку. Фото: Unsplash

Деяких українців можуть оштрафувати за тварин, а точніше — за порушення правил утримання домашніх улюбленців. Власники собак повинні дбати про їх добробут і благополуччя, але також забезпечувати безпеку оточуючих і чужого майна. Інакше загрожують чималі фінансові санкції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які суми доведеться заплатити українцям у вересні 2025 року.

Читайте також:

Вимоги до утримання тварин

Відповідальність за недотримання встановлених правил визначена в Кодексі про адміністративні правопорушення. Зокрема стаття 154 забороняє українцям:

  • вигулювати собак без повідця і намордника (йдеться про породи, внесені в Перелік небезпечних) у громадських місцях;
  • утримувати незареєстрованих тварин;
  • залишати екскременти домашнього улюбленця у громадському місці.

За такі порушення передбачається попередження або штраф у розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн). Посадові особи заплатять більше — від 340 до 850 грн. Повторне покарання протягом року збільшить суму до 340-510 грн (для фізичних осіб) і до 510-1020 грн (для посадовців).

Що буде з жорстоке поводження з тваринами

Стаття 89 КУпАП встановила відповідальність за знущання над чотирилапими. Якщо дії людини завдали фізичного болю, проте не призвели до виникнення тілесних ушкоджень/каліцтва чи взагалі загибелі тварини, то покарання — штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів (від 3 400 до 5 100 грн).

"Ті самі дії, вчинені стосовно двох і більше тварин, або групою осіб, або особою, яку протягом року піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від 5 100 до 8 500 грн або адміністративний арешт на строк до 15 діб", — йдеться Кодексі.

Якщо порушити правила транспортування собаки чи кота, доведеться заплатити фінансову санкцію в розмірі 3 400-5 950 грн. Повторне притягнення до відповідальності збільшить суму стягнення до 5 100-8 500 грн.

Окремо варто знати про штрафування власників тварин за напад чотирилапого на іншу людину. Для фізичної особи санкція становить від 1 700 до 3 400 грн з можливою конфіскацією собаки, для посадовця — від 3 400 до 5 100 грн. У разі пошкодження чужого майна доведеться відшкодувати його повну вартість.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі породи собак заборонено ввозити в Європу. Наприклад, Німеччина не дозволяє перетин кордону іноземцям із англійським бультер’єром, Франція — з усіма породами сімейства пітбулів, Норвегія — з британським бульдогом.

Також ми писали, скільки коштують елітні породи котів на спеціалізованому порталі OLX. Згідно з оголошеннями, золотисту британську шиншилу продавали за 6 000 євро, саванну — за 5 000 євро, каракета — за 4 500 євро, а мейн-куна — за 45 000 грн.

тварини штрафи собака домашні тварини догляд за собакою
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
