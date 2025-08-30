Штрафы для владельцев собак — за что могут наказать и какие суммы в сентябре 2025

Собака на поводке. Фото: Unsplash

Некоторых украинцев могут оштрафовать за животных, а точнее — за нарушение правил содержания домашних любимцев. Владельцы собак должны заботиться об их благополучии, но также обеспечивать безопасность окружающих и чужого имущества. Иначе грозят немалые финансовые санкции.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие суммы придется заплатить украинцам в сентябре 2025 года.

Требования к содержанию животных

Ответственность за несоблюдение установленных правил определена в Кодексе об административных правонарушениях. В частности статья 154 запрещает украинцам:

выгуливать собак без поводка и намордника (речь идет о породах, внесенных в Перечень опасных) в общественных местах;

содержать незарегистрированных животных;

оставлять экскременты домашнего любимца в общественном месте.

За такие нарушения предусматривается предупреждение или штраф в размере от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 340 грн). Должностные лица заплатят больше — от 340 до 850 грн. Повторное наказание в течение года увеличит сумму до 340-510 грн (для физических лиц) и до 510-1020 грн (для должностных лиц).

Что будет с жестокое обращение с животными

Статья 89 КУоАП установила ответственность за издевательство над четвероногими. Если действия человека нанесли физическую боль, однако не привели к возникновению телесных повреждений/увечий или гибели животного, то наказание — штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов (от 3 400 до 5 100 грн).

"Те же действия, совершенные в отношении двух и более животных, или группой лиц, или лицом, которое в течение года подвергалось административному взысканию за такое же нарушение, влекут за собой наложение штрафа от 5 100 до 8 500 грн или административный арест на срок до 15 суток", — говорится в Кодексе.

Если нарушить правила транспортировки собаки или кота, придется заплатить финансовую санкцию в размере 3 400-5 950 грн. Повторное привлечение к ответственности увеличит сумму взыскания до 5 100-8 500 грн.

Отдельно стоит знать о штрафовании владельцев животных за нападение четвероногого на другого человека. Для физического лица санкция составляет от 1 700 до 3 400 грн с возможной конфискацией собаки, для должностного лица — от 3 400 до 5 100 грн. В случае повреждения чужого имущества придется возместить его полную стоимость.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые породы собак запрещено ввозить в Европу. Например, Германия не разрешает пересечение границы иностранцам с английским бультерьером, Франция — со всеми породами семейства питбулей, Норвегия — с британским бульдогом.

Также мы писали, сколько стоят элитные породы кошек на специализированном портале OLX. Согласно объявлениям, золотистую британскую шиншиллу продавали за 6 000 евро, саванну — за 5 000 евро, каракета — за 4 500 евро, а мейн-куна — за 45 000 грн.