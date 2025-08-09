Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Путешествие в Европу закрыто — какие породы собак запрещены в ЕС

Путешествие в Европу закрыто — какие породы собак запрещены в ЕС

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 17:12
Эти породы собак запрещены в ЕС — каких животных не получится взять с собой в Европу
Собаки в поле. Фото: Unsplash

Путешествуя с животными за границей, необходимо знать о требованиях некоторых стран Европейского Союза относительно ввоза собак. Существует запрет на некоммерческую транспортировку определенных пород, то есть с такими животными людям не разрешают въезд.

Об этом рассказали на платформе "Право в умовах війни".

Реклама
Читайте также:

Какие породы собак запрещены в ЕС

Согласно информации на портале, все государства Евросоюза ограничивают ввоз на свою территорию любых животных, не достигших 6-месячного возраста. Законодательство отдельных стран содержит запрет на содержание, разведение и перевозку представителей определенных пород собак из-за их потенциальной опасности.

  1. Германия: питбультерьер, американский стаффордширский терьер, стаффордширский бультерьер, английский бультерьер.
  2. Франция: все породы семейства питбулей, мастифов и тоса.
  3. Дания: питбультерьер, тоса-ину, американский стаффордширский терьер, бразильский мастиф, аргентинский дог, бурбуль, кангал, среднеазиатская овчарка, торняк.
  4. Норвегия: британский бульдог, Кинг Чарльз спаниель.
  5. Испания, Италия, Швеция: все бойцовские породы.

Во многих других странах Европейского Союза нет списка пород собак, запрещенных к разведению или ввозу. Однако там действуют правила по содержанию животных, которые относятся к перечню потенциально опасных.

"Перевозка собственным транспортом допускается при наличии для собак автомобильного поводка, зафиксированного к сиденью или замку ремня безопасности. Длина такого ремня должна позволять животному свободно сидеть, лежать, стоять, но не добираться до водительского сиденья", — говорится на портале.

Какие породы не признаны МКФ

Международная кинологическая федерация (МКФ), основной задачей которой является содействие разведению и использованию чистокровных собак, существует с 1911 года. Ее основали кинологические организации Австрии, Бельгии, Нидерландов, Германии и Франции. МКФ признала далеко не все породы, вне ее внимания оказались:

  • американский бульдог;
  • английская овчарка;
  • бульдог кампейро;
  • валенсийский раттер;
  • греческая овчарка;
  • кан де палейро;
  • лабрадудль;
  • махореро;
  • пхунсан;
  • тедди-рузвельт-терьер;
  • французский спаниель;
  • чукотская ездовая;
  • шелковистый виндхаунд и др.

В этот список вошли собаки, которые прошли процедуру признания в национальных кинологических организациях, но не соответствуют требованиям МКФ, международным стандартам и критериям.

Напомним, украинцам запрещено содержать дома крупных хищников (львов, тигров, медведей), приматов, ядовитых змей и пауков, крокодилов, некоторых птиц (орлов, ястребов, сов), морских животных (дельфинов, тюленей, моржей). За нарушение грозят штрафы.

Также мы писали, сколько стоят элитные породы кошек на OLX. За золотистую британскую шиншиллу владелец просил 6 000 евро, за каракета — 4 500 евро, за мейн-куна — 45 000 грн. А котика породы саванна продавали за 5 000 евро.

Европейский союз животные собака запрет породы собак
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации