Эти породы собак запрещены в ЕС — каких животных не получится взять с собой в Европу

Путешествуя с животными за границей, необходимо знать о требованиях некоторых стран Европейского Союза относительно ввоза собак. Существует запрет на некоммерческую транспортировку определенных пород, то есть с такими животными людям не разрешают въезд.

Какие породы собак запрещены в ЕС

Согласно информации на портале, все государства Евросоюза ограничивают ввоз на свою территорию любых животных, не достигших 6-месячного возраста. Законодательство отдельных стран содержит запрет на содержание, разведение и перевозку представителей определенных пород собак из-за их потенциальной опасности.

Германия: питбультерьер, американский стаффордширский терьер, стаффордширский бультерьер, английский бультерьер. Франция: все породы семейства питбулей, мастифов и тоса. Дания: питбультерьер, тоса-ину, американский стаффордширский терьер, бразильский мастиф, аргентинский дог, бурбуль, кангал, среднеазиатская овчарка, торняк. Норвегия: британский бульдог, Кинг Чарльз спаниель. Испания, Италия, Швеция: все бойцовские породы.

Во многих других странах Европейского Союза нет списка пород собак, запрещенных к разведению или ввозу. Однако там действуют правила по содержанию животных, которые относятся к перечню потенциально опасных.

"Перевозка собственным транспортом допускается при наличии для собак автомобильного поводка, зафиксированного к сиденью или замку ремня безопасности. Длина такого ремня должна позволять животному свободно сидеть, лежать, стоять, но не добираться до водительского сиденья", — говорится на портале.

Какие породы не признаны МКФ

Международная кинологическая федерация (МКФ), основной задачей которой является содействие разведению и использованию чистокровных собак, существует с 1911 года. Ее основали кинологические организации Австрии, Бельгии, Нидерландов, Германии и Франции. МКФ признала далеко не все породы, вне ее внимания оказались:

американский бульдог;

английская овчарка;

бульдог кампейро;

валенсийский раттер;

греческая овчарка;

кан де палейро;

лабрадудль;

махореро;

пхунсан;

тедди-рузвельт-терьер;

французский спаниель;

чукотская ездовая;

шелковистый виндхаунд и др.

В этот список вошли собаки, которые прошли процедуру признания в национальных кинологических организациях, но не соответствуют требованиям МКФ, международным стандартам и критериям.

Напомним, украинцам запрещено содержать дома крупных хищников (львов, тигров, медведей), приматов, ядовитых змей и пауков, крокодилов, некоторых птиц (орлов, ястребов, сов), морских животных (дельфинов, тюленей, моржей). За нарушение грозят штрафы.

