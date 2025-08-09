Эти породы собак запрещены в ЕС — каких животных не получится взять с собой в Европу

Путешествие в Европу закрыто — какие породы собак запрещены в ЕС
Путешествуя с животными за границей, необходимо знать о требованиях некоторых стран Европейского Союза относительно ввоза собак. Существует запрет на некоммерческую транспортировку определенных пород, то есть с такими животными людям не разрешают въезд.
Об этом рассказали на платформе "Право в умовах війни".
Какие породы собак запрещены в ЕС
Согласно информации на портале, все государства Евросоюза ограничивают ввоз на свою территорию любых животных, не достигших 6-месячного возраста. Законодательство отдельных стран содержит запрет на содержание, разведение и перевозку представителей определенных пород собак из-за их потенциальной опасности.
- Германия: питбультерьер, американский стаффордширский терьер, стаффордширский бультерьер, английский бультерьер.
- Франция: все породы семейства питбулей, мастифов и тоса.
- Дания: питбультерьер, тоса-ину, американский стаффордширский терьер, бразильский мастиф, аргентинский дог, бурбуль, кангал, среднеазиатская овчарка, торняк.
- Норвегия: британский бульдог, Кинг Чарльз спаниель.
- Испания, Италия, Швеция: все бойцовские породы.
Во многих других странах Европейского Союза нет списка пород собак, запрещенных к разведению или ввозу. Однако там действуют правила по содержанию животных, которые относятся к перечню потенциально опасных.
"Перевозка собственным транспортом допускается при наличии для собак автомобильного поводка, зафиксированного к сиденью или замку ремня безопасности. Длина такого ремня должна позволять животному свободно сидеть, лежать, стоять, но не добираться до водительского сиденья", — говорится на портале.
Какие породы не признаны МКФ
Международная кинологическая федерация (МКФ), основной задачей которой является содействие разведению и использованию чистокровных собак, существует с 1911 года. Ее основали кинологические организации Австрии, Бельгии, Нидерландов, Германии и Франции. МКФ признала далеко не все породы, вне ее внимания оказались:
- американский бульдог;
- английская овчарка;
- бульдог кампейро;
- валенсийский раттер;
- греческая овчарка;
- кан де палейро;
- лабрадудль;
- махореро;
- пхунсан;
- тедди-рузвельт-терьер;
- французский спаниель;
- чукотская ездовая;
- шелковистый виндхаунд и др.
В этот список вошли собаки, которые прошли процедуру признания в национальных кинологических организациях, но не соответствуют требованиям МКФ, международным стандартам и критериям.
Напомним, украинцам запрещено содержать дома крупных хищников (львов, тигров, медведей), приматов, ядовитых змей и пауков, крокодилов, некоторых птиц (орлов, ястребов, сов), морских животных (дельфинов, тюленей, моржей). За нарушение грозят штрафы.
Также мы писали, сколько стоят элитные породы кошек на OLX. За золотистую британскую шиншиллу владелец просил 6 000 евро, за каракета — 4 500 евро, за мейн-куна — 45 000 грн. А котика породы саванна продавали за 5 000 евро.
Читайте Новини.LIVE!