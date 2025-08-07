Яких тварин не можна тримати вдома — що каже закон у 2025 році

Жінка з котиком. Фото: Freepik

В Україні діють правила утримання домашніх і диких тварин, які спрямовані на забезпечення гуманного ставлення до них, захист їхніх прав і створення безпечних умов для людей. Утримання певних видів тварин у квартирах заборонено через санітарно-епідеміологічні норми, небезпеку для здоров’я чи неможливість забезпечити належні умови.

Список тварин, заборонених для утримання вдома

В Україні існує чіткий перелік тварин, яких не можна тримати в домашніх умовах. Заборона має на меті забезпечити безпеку людей і гуманне поводження з тваринами.

Згідно із законодавством, заборонено утримувати вдома:

великих хижаків: левів, тигрів, леопардів, гепардів, ведмедів;

приматів: шимпанзе, макак, бабуїнів, капуцинів;

отруйних змій і павуків: кобри, гюрзи, скорпіони, тарантули;

крокодилів та алігаторів;

деяких птахів: орлів, яструбів, сов (усі, що перебувають у Червоній книзі);

морських тварин: дельфінів, тюленів, моржів.

Ці тварини становлять небезпеку для людини, можуть погано адаптуватися до неволі або потребують особливих умов утримання, яких звичайна квартира забезпечити не може.

Закон про захист тварин і що він забороняє

Україна має Закон "Про захист тварин від жорстокого поводження", який регламентує умови утримання та поводження з ними. Основні заборони включають:

утримання тварин, що перебувають у переліку заборонених видів;

жорстоке поводження, ізоляцію, неналежні умови;

використання диких тварин у цирках, фотозйомках чи як "родзинку" готелів і ресторанів.

Відповідальність за порушення — адміністративна і кримінальна. Штрафи можуть сягати 5 100 грн, а у випадку загибелі тварини — навіть тюремного строку до 3 років.

Чи можна мати вдома єнота або змію

Питання про єнотів, тхорів чи екзотичних змій часто викликає дискусії. Усе залежить від виду. Наприклад:

єноти-полоскуни — не внесені до забороненого списку, але можуть бути небезпечні й агресивні, якщо не приручені;

тхори — дозволені для утримання, якщо мають ветеринарні документи;

змії — умовно дозволені. Якщо це неотруйна порода (наприклад, маїсовий полоз), її можна тримати, але потрібно мати документи про походження.

Якщо тварина походить із дикої природи, її вилов заборонено, навіть якщо вона "безпечно виглядає".

Що буде за утримання забороненої тварини

Порушників очікують суворі наслідки. Згідно зі статтею 89 Кодексу України про адміністративні порушення:

штраф — до 5 100 грн;

конфіскація тварини на користь держави або притулку;

заборона на тримання тварин у майбутньому.

Якщо йдеться про червонокнижний вид — покарання посилюється. Власнику можуть інкримінувати статтю 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами. Це тягне за собою:

до 8 років ув’язнення,

штрафи до 17 000 грн,

громадські роботи або конфіскацію майна.

Утримання дикої або хижої тварини — це не екзотика, а відповідальність перед суспільством, наголошують фахівці.

"Навіть якщо тварина вирощена в неволі, це не означає, що вона може безпечно співіснувати з людьми. Закон спрямований не на покарання, а на профілактику трагедій", — наголошує адвокатка Олена Гончаренко.

Зоозахисники радять не купувати екзотичних тварин у сумнівних продавців. Це не лише підтримка чорного ринку, а й ризик для власного здоров’я.

Як дізнатися, чи дозволена тварина

Перед купівлею слід:

Перевірити перелік заборонених видів у наказі Міндовкілля №541. Ознайомитися з Червоним списком України та додатками CITES. Отримати ветеринарне свідоцтво та документ про походження тварини. Проконсультуватися з ветеринаром або юристом.

Важливо пам’ятати: екзотика — не іграшка. Утримувати дикого звіра в клітці лише тому, що це "модно" або "цікаво", — негуманно й незаконно.

