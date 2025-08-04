Які собаки найрозумніші — ці породи найлегше піддаються дресируванню

Красива собака. Фото: Pexels

Деякі породи собак відрізняються особливим інтелектом. Вони справді розуміють абсолютно все та легко піддаються дресируванню. Часто вони стають службовими собаками та рятують життя людям.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Найрозумніші породи собак

Золотистий ретривер

Цю породу заслужено вважають найкращою сімейною собакою. Ретривери добрі та грайливі. Разом з тим, вони також мають гостру чутливість та часто стають собаками-поводирями чи проводять пошуково-рятувальні роботи.

Німецька вівчарка

Саме ця порода найчастіше стає поліцейськими собаками. Вони мають потужні фізичні здібності й не менш важливо — високий рівень інтелекту. Німецькі вівчарки надзвичайно розумні та можуть швидко виконувати важливі завдання.

Німецька вівчарка. Фото: Pexels

Ротвейлер

Такі собаки дуже сильні й спочатку використовувались для охорони. Зараз же ротвейлери також часто стають службовими псами, оскільки мають високе почуття відповідальності, хоробрість та відданість. Разом з тим, їх потрібно виховувати твердо та справедливо.

Доберман

Ця порода відрізняється відважністю та вірністю. Добермани дуже розумні та турботливі. Хоча й існує багато міфів про агресивність цих собак, насправді їх можна легко навчити та правильно виховати.

Доберман. Фото: Pexels

Бордер-коллі

Ця порода вважається беззаперечним лідером за інтелектом. Такі собаки можуть вивчити велику кількість слів та команд. Вони — справжні помічники та друзі, які не залишать у біді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому емоційний інтелект важливіший за IQ.

Також ми розповідали про те, як дізнатись свій тип інтелекту та визначити власні вміння.