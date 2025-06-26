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Головна Психологія Емоційний інтелект — чому це важливіше за IQ

Емоційний інтелект — чому це важливіше за IQ

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 17:50
Емоційний інтелект проти IQ — що насправді важливіше для успіху в житті
Двоє жінок розмовляють. Фото: Freepik
Ключові моменти Що важливіше — IQ чи EQ

Всі знають, що рівень IQ — це дійсно важливо. Однак існує думка про те, що справжнього успіху допоможе досягнути саме емоційний інтелект.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Що важливіше — IQ чи EQ

IQ — це розумові здібності людини: логіка, вміння аналізувати інформацію чи вивчати щось нове. Зовсім інша справа EQ. Емоційний інтелект — це вже про здатність розуміти емоції та керувати ними, як власними, так й чужими. Він допомагає будувати здорові стосунки чи приймати зважені рішення. Це важливий інструмент для соціалізації.

Багато хто дійсно вважає, що для успіху важливо мати високий IQ. Проте численні дослідження спростовують це. Науковці стверджують, що емоційний інтелект відповідає за успіх у житті вдвічі більше, ніж IQ. 90% найефективніших співробітників мають саме високий рівень EQ.

Що важливіше — IQ чи EQ
Колеги. Фото: Freepik

Якщо порівняти коротко, то високий IQ допоможе отримати роботу, але саме EQ дасть змогу її зберегти. Адже людина, яка вміє спілкуватись з іншими, відкрита до колег та привітна буде приємнішою в роботі, ніж першокласний спеціаліст, який вічно всім незадоволений.

Люди з високим емоційним інтелектом створюють на роботі атмосферу психологічної безпеки. Через це команда відкрита до нового та продуктивна. Саме IQ є ключовим фактором, який впливає на задоволеність роботою та кар'єрне зростання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко досягнути успіху. Почати цей шлях варто з кількох книг.

Також ми розповідали про те, що заважає більшості жінок стати успішними. Є три неочевидні причини.

психологія емоції інтелект цікаві факти рівень IQ
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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