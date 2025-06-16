Як дізнатись про рівень свого IQ — це допоможе перевірити себе

Дівчина задумалась. Фото: Freepik

IQ — інтелектуальний коефіцієнт, який вказує на рівень розумових здібностей людини. Середній рівень вважається близько 100 балів, рівень вище 130 мають генії, а менш як 70 балів свідчить про низький рівень інтелекту. Перевірити свій рівень IQ можна кількома способами.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Способи для визначення рівня IQ

Онлайн-тести

Найпростіший спосіб визначити рівень свого інтелекту — пройти онлайн тест. Таких перевірок існує чимало, але не завжди вони є науково обґрунтованими, тож не варто розцінювати результат як стовідсоткове визначення вашого рівня інтелекту.

Дівчина тримає планшет в руках. Фото: Freepik

Серед онлайн тестів, яким можна довіряти — перевірка від організації Mensa. Для визначення рівня IQ необхідно розв'язати 35 головоломок за 25 хвилин. Пройти тест безкоштовно можна онлайн за посиланням.

До онлайн тестування варто підготуватися. Оберіть час, коли ви будете відчувати себе бадьоро. Забезпечте собі спокій та подбайте, аби ніхто не відвертав вашу увагу.

Тестування у психолога

Найточніший спосіб визначити IQ — пройти професійне тестування. Його проводять психологи. Для такої перевірки використовують стандартизовані методики, наприклад, тест Равена чи шкалу Векслера.

Дівчина на прийомі у психолога. Фото: Freepik

Зазвичай, тести на рівень інтелекту складаються з різних завдань та запитань. Вони мають визначити різні аспекти вашого IQ — мовлення, пам'ять, сприйняття чи здатність до пошуку шляхів розв'язання проблеми. Таке оцінювання дійсно буде точним та покаже правдивий результат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що обов'язково є в домі людей з високим IQ. Йдеться про п'ять речей.

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