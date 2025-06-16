Как узнать уровень своего IQ — это поможет проверить себя

Как определить уровень своего IQ — простые способы
IQ — интеллектуальный коэффициент, который указывает на уровень умственных способностей человека. Средний уровень считается около 100 баллов, уровень выше 130 имеют гении, а менее 70 баллов свидетельствует о низком уровне интеллекта. Проверить свой уровень IQ можно несколькими способами.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Способы для определения уровня IQ
Онлайн-тесты
Самый простой способ определить уровень своего интеллекта — пройти онлайн тест. Таких проверок существует немало, но не всегда они научно обоснованы, поэтому не стоит расценивать результат как стопроцентное определение вашего уровня интеллекта.
Среди онлайн тестов, которым можно доверять — проверка от организации Mensa. Для определения уровня IQ необходимо решить 35 головоломок за 25 минут. Пройти тест бесплатно можно онлайн по ссылке.
К онлайн тестированию стоит подготовиться. Выберите время, когда вы будете чувствовать себя бодро. Обеспечьте себе спокойствие и позаботьтесь, чтобы никто не отвлекал ваше внимание.
Тестирование у психолога
Самый точный способ определить IQ — пройти профессиональное тестирование. Его проводят психологи. Для такой проверки используют стандартизированные методики, например, тест Равена или шкалу Векслера.
Обычно, тесты на уровень интеллекта состоят из различных задач и вопросов. Они должны определить различные аспекты вашего IQ — речь, память, восприятие или способность к поиску путей решения проблемы. Такое оценивание действительно будет точным и покажет правдивый результат.
Напомним, ранее мы писали о том, что обязательно есть в доме людей с высоким IQ. Речь идет о пяти вещах.
Также мы рассказывали о том, какие привычки есть у людей с высоким уровнем IQ. Это вас точно удивит.
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