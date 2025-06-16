Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Как определить уровень своего IQ — простые способы

Как определить уровень своего IQ — простые способы

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 20:25
Как узнать уровень своего IQ — это поможет проверить себя
Девушка задумалась. Фото: Freepik
Ключові моменти Способы для определения уровня IQ

IQ — интеллектуальный коэффициент, который указывает на уровень умственных способностей человека. Средний уровень считается около 100 баллов, уровень выше 130 имеют гении, а менее 70 баллов свидетельствует о низком уровне интеллекта. Проверить свой уровень IQ можно несколькими способами.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Способы для определения уровня IQ

Онлайн-тесты

Самый простой способ определить уровень своего интеллекта — пройти онлайн тест. Таких проверок существует немало, но не всегда они научно обоснованы, поэтому не стоит расценивать результат как стопроцентное определение вашего уровня интеллекта.

Способи для визначення рівня IQ
Девушка держит планшет в руках. Фото: Freepik

Среди онлайн тестов, которым можно доверять — проверка от организации Mensa. Для определения уровня IQ необходимо решить 35 головоломок за 25 минут. Пройти тест бесплатно можно онлайн по ссылке.

К онлайн тестированию стоит подготовиться. Выберите время, когда вы будете чувствовать себя бодро. Обеспечьте себе спокойствие и позаботьтесь, чтобы никто не отвлекал ваше внимание.

Тестирование у психолога

Самый точный способ определить IQ — пройти профессиональное тестирование. Его проводят психологи. Для такой проверки используют стандартизированные методики, например, тест Равена или шкалу Векслера.

Способи для визначення рівня IQ
Девушка на приеме у психолога. Фото: Freepik

Обычно, тесты на уровень интеллекта состоят из различных задач и вопросов. Они должны определить различные аспекты вашего IQ — речь, память, восприятие или способность к поиску путей решения проблемы. Такое оценивание действительно будет точным и покажет правдивый результат.

Напомним, ранее мы писали о том, что обязательно есть в доме людей с высоким IQ. Речь идет о пяти вещах.

Также мы рассказывали о том, какие привычки есть у людей с высоким уровнем IQ. Это вас точно удивит.

психология советы интеллект интересные факты уровень IQ
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации