Який вигляд має оселя людини з розвиненим EQ — чи є це у вашому домі

Дівчина тримає в руках планшет. Фото: Freepik

Оселя — це не просто житло. Вона відображає турботу про себе. У домі, де живе людина з високим рівнем емоційного інтелекту завжди є кілька предметів, які вказують на те, що власник оселі себе цінує та розуміє важливість найменших деталей.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Книги

Читання допомагає краще зрозуміти себе та інших. Художня література розвиває емпатію, тому книги на полицях — це не просто декорації, а інструмент для особистісного зростання.

Кімнатні рослини

Квіти в будинку — це про гармонію та прагнення до життя. Люди з розвиненим EQ мають рослини у домі, гармонізуючи таким чином навколишній простір.

Дівчина доглядає за кімнатними рослинами. Фото: Freepik

Речі для творчості

Творчість — це спосіб пропрацьовувати власні емоції. В людей з розвиненим EQ в домі завжди є пензлі, блокнот, фарби чи фотокамера.

Затишний куточок

В людей, які мають високий рівень емоційного інтелекту, завжди є в домі місце, де можна побути наодинці із собою. Там вони відпочивають та можуть подумати. Це може бути крісло біля вікна чи диванчик з пледом на балконі.

Дівчина п'є каву. Фото: Freepik

Зручні меблі

Для людей з високим рівнем емоційного інтелекту оселя — це про комфорт та тепло. Саме тому вони обирають меблі, які будуть зручними, й облаштовують простір так, що в нього хочеться повертатись.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази говорять люди з високим інтелектом. Їх можна легко розпізнати за манерою спілкування.

Також ми розповідали про те, які звички є в людей з високим рівнем IQ. Декому вони можуть видатись дивними.