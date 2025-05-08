Как выглядит дом человека с развитым EQ — есть ли это в вашем доме

Девушка держит в руках планшет. Фото: Freepik

Дом — это не просто жилье. Он отражает заботу о себе. В доме, где живет человек с высоким уровнем эмоционального интеллекта всегда есть несколько предметов, которые указывают на то, что владелец дома себя ценит и понимает важность малейших деталей.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Книги

Чтение помогает лучше понять себя и других. Художественная литература развивает эмпатию, поэтому книги на полках — это не просто декорации, а инструмент для личностного роста.

Комнатные растения

Цветы в доме — это о гармонии и стремлении к жизни. Люди с развитым EQ имеют растения в доме, гармонизируя таким образом окружающее пространство.

Девушка ухаживает за комнатными растениями. Фото: Freepik

Вещи для творчества

Творчество — это способ прорабатывать собственные эмоции. У людей с развитым EQ в доме всегда есть кисти, блокнот, краски или фотокамера.

Уютный уголок

У людей, которые имеют высокий уровень эмоционального интеллекта, всегда есть в доме место, где можно побыть наедине с собой. Там они отдыхают и могут подумать. Это может быть кресло у окна или диванчик с пледом на балконе.

Девушка пьет кофе. Фото: Freepik

Удобная мебель

Для людей с высоким уровнем эмоционального интеллекта дом — это о комфорте и тепле. Именно поэтому они выбирают мебель, которая будет удобной, и обустраивают пространство так, что в него хочется возвращаться.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы говорят люди с высоким интеллектом. Их можно легко распознать по манере общения.

Также мы рассказывали о том, какие привычки есть у людей с высоким уровнем IQ. Некоторым они могут показаться странными.