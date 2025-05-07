Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Ознаки людини з високим інтелектом — топ фраз, які говорить arrow

Ознаки людини з високим інтелектом — топ фраз, які говорить

7 травня 2025 07:40
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Фрази, які свідчать про високий інтелект людини
Дівчина читає книгу. Ілюстративне фото: spectrumeyecarenc
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Людей з високим інтелектом легко розпізнати за манерою її спілкування та темами розмов. Серед них, зокрема, добрі особистості з вмінням співпереживати.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Реклама
Читайте також:

Які фрази свідчать про високий інтелект

"Мені треба вивчити цю тему/питання". Оскільки у світі щодня відбуваються зміни, розумні люди не впевнені у правдивості своїх знань і виділяють час, аби знайти точні відповіді на запитання. Вони не бояться визнати, що можуть помилятися та вивчають теми глибше. 

"Розкажи, це так цікаво!". Високоінтелектуальна людина вміє зацікавлено слухати співрозмовника та заохочує його. На думку таких людей, саме продуктивні комунікації є ключем до успіху у всіх справах.

"Так, це моя помилка, і мені відповідати за це". Розумні люди вміють визнавати власні помилки й нести відповідальність за них, виправляючи ситуацію. Сильні особистості не намагаються уникнути тягара, тому часто стають чудовими лідерами.

"Я не ідеальна/ідеальний". У всіх людей є недоліки й слабкості, але саме розумні спокійно сприймають це і намагаються працювати над їх виправленням.

"На мене можна покластися, я підтримаю й допоможу". Люди з високим інтелектом здебільшого добрі й емпати, вміючи співпереживати іншим, а тому їм вдається підтримати в будь-якій ситуації. Вони з радістю прийдуть на допомогу, якщо це дозволяють можливості. 

Раніше ми писали, як зрозуміти, що у стосунках з чоловіком немає майбутнього.

Також у матеріалі Новини.LIVE розповіли про звички успішних людей, які допомагають досягти більшого.

освіта психологія емоції люди інтелект емпатія
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:15 Зарплати у Фінляндії — скільки можна отримувати у 2025

07:04 Атака РФ на Київ — є загиблі та масштабні руйнування

07:01 Клієнта ПриватБанку позбавили грошей на 60 днів — що трапилося

06:54 У День піхоти відкрили інсталяцію з берцями ЗСУ — яка її мета

06:52 Зарплати військовим у травні 2025 — чи буде підвищення

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс - 80x80

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс

06:40 Інтер в неймовірному матчі з сімома голами здолав Барселону в ЛЧ

06:33 Бавовна півдня — держава компенсує аграріям 50% витрат

06:30 Перереєстрація у ТЦК — що буде з бронюванням у такому випадку

06:27 Листок непрацездатності під час мобілізації — ось хто платитиме

06:25 Не забудьте парасольки — синоптики прогнозують сьогодні дощі

07:15 Зарплати у Фінляндії — скільки можна отримувати у 2025

07:04 Атака РФ на Київ — є загиблі та масштабні руйнування

07:01 Клієнта ПриватБанку позбавили грошей на 60 днів — що трапилося

06:54 У День піхоти відкрили інсталяцію з берцями ЗСУ — яка її мета

06:52 Зарплати військовим у травні 2025 — чи буде підвищення

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс - 80x80

Загинув за Україну — історія дружини героя у проєкті Жінки-Фенікс

06:40 Інтер в неймовірному матчі з сімома голами здолав Барселону в ЛЧ

06:33 Бавовна півдня — держава компенсує аграріям 50% витрат

06:30 Перереєстрація у ТЦК — що буде з бронюванням у такому випадку

06:27 Листок непрацездатності під час мобілізації — ось хто платитиме

06:25 Не забудьте парасольки — синоптики прогнозують сьогодні дощі

06:33 Бавовна півдня — держава компенсує аграріям 50% витрат

6 травня

22:33 Бронювання одеських аграріїв — запроваджуються нові правила

19:33 Урожай на Одещині під загрозою — озимі потребують дощу

5 травня

22:33 Курортний сезон в Одесі — чи варто відкривати пляжі

2 травня

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

06:33 Як змінилося ставлення одеситів до 1 травня — святкують чи ні

30 квітня

22:33 Екстрим для всіх — ціни на відпочинок у Затоці на Одещині

29 квітня

22:33 Туристична Одеса під час війни — чим може здивувати сьогодні

28 квітня

22:33 Чи справді війна з Росією на фініші — думки одеситів

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

1 травня 2025

Валютне нерівноправ'я — які номінали євро стають непотрібними

3 травня 2025

Ці долари і євро вже не обміняти — яких купюр потрібно позбутися

30 квітня 2025

Поляк зізнався, що його здивувало в українських супермаркетах

2 травня 2025

Марки шин для авто, яких треба уникати за будь-яку ціну

4 травня 2025

Оплата обов’язкова — в якому транспорті пенсіонери не мають пільг

3 травня 2025

За брухт міді дорого заплатять у травні — скільки коштує 1 кг

Депортація українців з Німеччини — як уникнути виселення у травні

27 квітня 2025

Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати

1 травня 2025

Деяких УБД позбавлять пільг та виплат — кого торкнеться