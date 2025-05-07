Фрази, які свідчать про високий інтелект людини

Дівчина читає книгу. Ілюстративне фото: spectrumeyecarenc

Людей з високим інтелектом легко розпізнати за манерою її спілкування та темами розмов. Серед них, зокрема, добрі особистості з вмінням співпереживати.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

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"Мені треба вивчити цю тему/питання". Оскільки у світі щодня відбуваються зміни, розумні люди не впевнені у правдивості своїх знань і виділяють час, аби знайти точні відповіді на запитання. Вони не бояться визнати, що можуть помилятися та вивчають теми глибше.

"Розкажи, це так цікаво!". Високоінтелектуальна людина вміє зацікавлено слухати співрозмовника та заохочує його. На думку таких людей, саме продуктивні комунікації є ключем до успіху у всіх справах.

"Так, це моя помилка, і мені відповідати за це". Розумні люди вміють визнавати власні помилки й нести відповідальність за них, виправляючи ситуацію. Сильні особистості не намагаються уникнути тягара, тому часто стають чудовими лідерами.

"Я не ідеальна/ідеальний". У всіх людей є недоліки й слабкості, але саме розумні спокійно сприймають це і намагаються працювати над їх виправленням.

"На мене можна покластися, я підтримаю й допоможу". Люди з високим інтелектом здебільшого добрі й емпати, вміючи співпереживати іншим, а тому їм вдається підтримати в будь-якій ситуації. Вони з радістю прийдуть на допомогу, якщо це дозволяють можливості.

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