Як книги впливають на нашу психіку — психологи пояснили

Дівчина тримає книгу в руках. Фото: Freepik

Читання — це не просто хобі, а сильний інструмент. Воно впливає на психологічний розвиток людини та здатне привести до її трансформації. Психологи радять читати щодня, аби краще зрозуміти себе та людей навколо.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Спосіб безпечної трансформації

Книги здатні зробити мозку людини емоційний "струс" — відчути страх, радість, смуток чи тривогу. При цьому такі почуття є безпечними. Така практика схожа на тренування наших емоцій у безпечних умовах. Завдяки цьому людина може краще пізнати себе та знайти необхідну відповідь через чужу історію.

Розвиток емпатії

Книги вчать нас краще розуміти інших людей та їхні почуття. Читач проживає емоції разом з героями книги, а відтак розуміє їхній смуток чи щастя. Чим більше ви будете читати, тим легше вам буде відчувати емоції людей. Це зробить вас більш чуйними та уважними до інших.

Дівчина читає книгу. Фото: Freepik

Покращення соціальних навичок

Читання художньої літератури також сприяє розвитку соціальних навичок. Людині легше зрозуміти через персонажів, чому так чи інакше люди поводяться. Ці знання легко застосовувати в реальному житті. Це зробить спілкування з іншими більш усвідомленим та якісним.

Самопізнання через читання

Читання також дає змогу побачити й усвідомити свої звички та поведінку на конкретному прикладі. Ви маєте змогу спостерігати за іншими людьми та аналізувати їхні вчинки. Це допомагає краще зрозуміти свої власні реакції та звички.

Дівчина читає книгу. Фото: Freepik

Розвиток нових якостей

Якщо ви хочете відкрити у собі нові грані та набути якостей, яких у вас раніше не було, сміливо починайте читати. Занурення в сюжет книги може відкрити ваші нові емоційні стани. Таким чином вам вдасться заглянути в себе глибше.

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