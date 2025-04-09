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Якщо без телефону не можете ні хвилини — це вже не норма

9 квітня 2025 17:29
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Ознаки залежності від соцмереж — як розпізнати проблему
Дівчина сидить у соціальних мережах. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

У теперішньому світі люди не уявляють свого життя без телефону, а особливо без соціальних мереж. У гаджетах проводять дуже багато часу, забуваючи про реальність, але як це впливає на наше життя?

Психологиня Єлизавета Фокіна пояснила, як розпізнати, що ви залежні від соцмереж.

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Ознаки залежності від соціальних мереж 

Психологиня пояснила, що перший тривожний дзвіночок полягає в тому, що вам складно контролювати свій час, який ви проводите в мережі. Крім того, у вас виникає занепокоєння та навіть тривожність, якщо немає можливості зайти на свій акаунт. А коли вас хтось відволікає від перегляду стрічки в Istagram, Facebook чи інших застосунках, ви дуже дратуєтесь. 

Ознаки залежності від соціальних мереж
Дівчина сидить у соціальних мережах. Фото: freepik

Зверніть увагу й на те, якщо ви засинаєте і прокидаєтесь з телефоном. У вас явно є залежність від соціальних мереж, якщо онлайн-спілкування викликає у вас більше цікавості та емоцій, ніж живі розмови. Якщо ви навіть в компанії друзів чи родичів продовжуєте сидіти у соцмережах, зробіть висновки та старайтесь відриватися від своїх гаджетів. 

Не менш важливим фактором є пошук підтримки у соцмережах. Коли вам важко на душі чи поганий настрій і заходите в мережу, це означає, що ви тікаєте від своїх болісних переживань та виливаєте свій негатив у коментарях під дописами інших людей. 

Як навчитись дистанціюватись від соцмереж

Якщо вищезгадані ознаки про вас і ви витрачаєте увесь свій вільний час на соцмережі, то варто видалити їх, аби була менша спокуса. Таким чином  ви не будете зазирати кожної вільної хвилини у свій телефон. 

Якщо ж соціальні мережі вам потрібні для робити чи ви не хочете їх видаляти, контролюйте свій час, який ви цьому присвячуєте. Зробіть графік для проведення часу в мережі та навчіться домовлятись із собою. Стежте за тим, які сторінки ви відвідуєте і з якою метою це робите. Утримайтесь від коментарів, годинних переписок та безперервного гортання стрічки новин. 

Як розпізнати, що ви залежні від соцмереж
Дівчина робить селфі для своїх соцмереж. Фото: freepik

Також візьміть собі за правило не сидіти у соцмережах за дві години до та після сну. Щодня прописуйте на аркуші папері чи своєму нотатнику усі справи, які ви маєте зробити у реальному житті та зайвий раз не відволікайтеся на телефон. Пам’ятайте, що живе спілкування — це набагато важливіше. Гуляти на свіжому повітрі, приділяти час близьким чи займатися своїм хобі — набагато краще, ніж не відлипати від свого гаджета. Тому, живіть своє реальне життя, а не віртуальне. 

Раніше ми писали, як соцмережі впливають на нашу самооцінку.  

Також ми повідомляли, як батькам помітити, що вашу дитину у соцмережах завербувала РФ

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