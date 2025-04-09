Ознаки залежності від соцмереж — як розпізнати проблему

Якщо без телефону не можете ні хвилини — це вже не норма
У теперішньому світі люди не уявляють свого життя без телефону, а особливо без соціальних мереж. У гаджетах проводять дуже багато часу, забуваючи про реальність, але як це впливає на наше життя?
Психологиня Єлизавета Фокіна пояснила, як розпізнати, що ви залежні від соцмереж.
Ознаки залежності від соціальних мереж
Психологиня пояснила, що перший тривожний дзвіночок полягає в тому, що вам складно контролювати свій час, який ви проводите в мережі. Крім того, у вас виникає занепокоєння та навіть тривожність, якщо немає можливості зайти на свій акаунт. А коли вас хтось відволікає від перегляду стрічки в Istagram, Facebook чи інших застосунках, ви дуже дратуєтесь.
Зверніть увагу й на те, якщо ви засинаєте і прокидаєтесь з телефоном. У вас явно є залежність від соціальних мереж, якщо онлайн-спілкування викликає у вас більше цікавості та емоцій, ніж живі розмови. Якщо ви навіть в компанії друзів чи родичів продовжуєте сидіти у соцмережах, зробіть висновки та старайтесь відриватися від своїх гаджетів.
Не менш важливим фактором є пошук підтримки у соцмережах. Коли вам важко на душі чи поганий настрій і заходите в мережу, це означає, що ви тікаєте від своїх болісних переживань та виливаєте свій негатив у коментарях під дописами інших людей.
Як навчитись дистанціюватись від соцмереж
Якщо вищезгадані ознаки про вас і ви витрачаєте увесь свій вільний час на соцмережі, то варто видалити їх, аби була менша спокуса. Таким чином ви не будете зазирати кожної вільної хвилини у свій телефон.
Якщо ж соціальні мережі вам потрібні для робити чи ви не хочете їх видаляти, контролюйте свій час, який ви цьому присвячуєте. Зробіть графік для проведення часу в мережі та навчіться домовлятись із собою. Стежте за тим, які сторінки ви відвідуєте і з якою метою це робите. Утримайтесь від коментарів, годинних переписок та безперервного гортання стрічки новин.
Також візьміть собі за правило не сидіти у соцмережах за дві години до та після сну. Щодня прописуйте на аркуші папері чи своєму нотатнику усі справи, які ви маєте зробити у реальному житті та зайвий раз не відволікайтеся на телефон. Пам’ятайте, що живе спілкування — це набагато важливіше. Гуляти на свіжому повітрі, приділяти час близьким чи займатися своїм хобі — набагато краще, ніж не відлипати від свого гаджета. Тому, живіть своє реальне життя, а не віртуальне.
Раніше ми писали, як соцмережі впливають на нашу самооцінку.
Також ми повідомляли, як батькам помітити, що вашу дитину у соцмережах завербувала РФ.
Читайте Новини.LIVE!