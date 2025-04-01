Вербування дітей Росією — перші ознаки, що дитина в небезпеці

Підлітки в телефоні. Фото: freepik

Російські спецслужби останнім часом активно вербують українських дітей та змушують їх робити саморобні вибухівки. Батькам слід бути обачними та уважно спостерігати за дітьми, аби не дозволити їм втрапити в халепу.

Психологиня Віра Романова в ефірі Київ24 назвала ознаки, які свідчать про вербування дітей Росією.

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Романова розповіла, що зараз підлітки проводять багато часу в онлайн-іграх, де шукають товаришів. На жаль, там не завжди трапляються потрібні люди. Зазвичай росіяни мають певний план: спершу вони розпитують дітей про буденні речі, втираються в довіру та створюють "безпечне місце", де приймають їх з будь-якими позиціями.

Після цього ворожі спецслужби дають підліткам легкі завдання, аби перевірити їх. Далі рівень серйозності зростає, і коли діти вже починають вагатися, робити чи ні, їм погрожують і змушують почуватися винними.

Підлітки в телефоні. Фото: freepik

Психологиня закликала батьків розмовляти зі своїми дітьми та цікавитися їхнім оточенням. Це може мінімізувати ризики втрапити в халепу.

"Потрібно спостерігати, чи може дитина встати по будильнику? Чи може вона відповідально прокинутися самостійно, піти в душ? Другий момент — це питання реакції. Наскільки вона усамітнюється, наскільки вона намагається закритися. Наприклад, сісти обличчям до дверей, щоб бачити, що хтось іде", — пояснила Віра Романова.

Крім того, у дітей може змінитися поведінка у соціальних мережах, почнуть з'являтися подарунки або незрозумілі грошові перекази на картки.

Що робити батькам у таких випадках

Якщо ви помітили, що ваша дитина спілкується з представниками російських спецслужб, вам обов'язково потрібно спокійно поговорити. У жодному разі не потрібно її звинувачувати та кричати, спершу з'ясуйте її позицію та думки.

Мама розмовляє зі своїм сином. Фото: freepik

Після цього зверніться до відповідних служб: СБУ, поліції чи на гарячу лінію. А надалі налагоджуйте довірливі стосунки зі своєю дитиною та перевіряйте її діяльність в інтернеті.

У таких випадках важливо, аби дитина відчувала вашу підтримку та могла довіряти вам.

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