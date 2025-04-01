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Як помітити, що вашу дитину завербувала РФ — пояснення психолога

1 квітня 2025 16:50
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Вербування дітей Росією — перші ознаки, що дитина в небезпеці
Підлітки в телефоні. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Російські спецслужби останнім часом активно вербують українських дітей та змушують їх робити саморобні вибухівки. Батькам слід бути обачними та уважно спостерігати за дітьми, аби не дозволити їм втрапити в халепу.

Психологиня Віра Романова в ефірі Київ24 назвала ознаки, які свідчать про вербування дітей Росією.

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Романова розповіла, що зараз підлітки проводять багато часу в онлайн-іграх, де шукають товаришів. На жаль, там не завжди трапляються потрібні люди. Зазвичай росіяни мають певний план: спершу вони розпитують дітей про буденні речі, втираються в довіру та створюють "безпечне місце", де приймають їх з будь-якими позиціями.

Після цього ворожі спецслужби дають підліткам легкі завдання, аби перевірити їх. Далі рівень серйозності зростає, і коли діти вже починають вагатися, робити чи ні, їм погрожують і змушують почуватися винними. 

Як помітити, що вашу дитину завербувала РФ
Підлітки в телефоні. Фото: freepik

Психологиня закликала батьків розмовляти зі своїми дітьми та цікавитися їхнім оточенням. Це може мінімізувати ризики втрапити в халепу. 

"Потрібно спостерігати, чи може дитина встати по будильнику? Чи може вона відповідально прокинутися самостійно, піти в душ? Другий момент — це питання реакції. Наскільки вона усамітнюється, наскільки вона намагається закритися. Наприклад, сісти обличчям до дверей, щоб бачити, що хтось іде", — пояснила Віра Романова. 

Крім того, у дітей може змінитися поведінка у соціальних мережах, почнуть з'являтися подарунки або незрозумілі грошові перекази на картки.

Що робити батькам у таких випадках

Якщо ви помітили, що ваша дитина спілкується з представниками російських спецслужб, вам обов'язково потрібно спокійно поговорити. У жодному разі не потрібно її звинувачувати та кричати, спершу з'ясуйте її позицію та думки. 

Як РФ вербує дітей
Мама розмовляє зі своїм сином. Фото: freepik

Після цього зверніться до відповідних служб: СБУ, поліції чи на гарячу лінію. А надалі налагоджуйте довірливі стосунки зі своєю дитиною та перевіряйте її діяльність в інтернеті.

У таких випадках важливо, аби дитина відчувала вашу підтримку та могла довіряти вам. 

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діти психологія вербування війна в Україні Росія поради психолога

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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