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Как заметить, что ребенка завербовала РФ — объяснение психолога

1 апреля 2025 16:50
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Вербовка детей Россией — первые признаки, что ребенок в опасности
Подростки в телефоне. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Российские спецслужбы в последнее время активно вербуют украинских детей и заставляют их делать самодельные взрывчатки. Родителям следует быть осмотрительными и внимательно наблюдать за детьми, чтобы не позволить им попасть в беду.

Психолог Вера Романова в эфире Киев24 назвала признаки, свидетельствующие о вербовке детей Россией.

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Вербовка детей спецслужбами РФ

Романова рассказала, что сейчас подростки проводят много времени в онлайн-играх, где ищут товарищей. К сожалению, там не всегда попадаются нужные люди. Обычно россияне имеют определенный план: сначала они расспрашивают детей о будничных вещах, втираются в доверие и создают "безопасное место", где принимают их с любыми позициями.

После этого вражеские спецслужбы дают подросткам легкие задания, чтобы проверить их. Далее уровень серьезности растет, и когда дети уже начинают колебаться, делать или нет, им угрожают и заставляют чувствовать себя виноватыми.

Як помітити, що вашу дитину завербувала РФ
Подростки в телефоне. Фото: freepik

Психолог призвала родителей разговаривать со своими детьми и интересоваться их окружением. Это может минимизировать риски попасть в беду.

"Нужно наблюдать, может ли ребенок встать по будильнику? Может ли он ответственно проснуться самостоятельно, пойти в душ? Второй момент — это вопрос реакции. Насколько он уединяется, насколько он пытается закрыться. Например, сесть лицом к двери, чтобы видеть, что кто-то идет", — пояснила Вера Романова.

Кроме того, у детей может измениться поведение в социальных сетях, начнут появляться подарки или непонятные денежные переводы на карты.

Что делать родителям в таких случаях

Если вы заметили, что ваш ребенок общается с представителями российских спецслужб, вам обязательно нужно спокойно поговорить. Ни в коем случае не нужно его обвинять и кричать, сначала выясните его позицию и мысли.

Як РФ вербує дітей
Мама разговаривает со своим сыном. Фото: freepik

После этого обратитесь в соответствующие службы: СБУ, полицию или на горячую линию. А в дальнейшем налаживайте доверительные отношения со своим ребенком и проверяйте его деятельность в интернете.

В таких случаях важно, чтобы ребенок чувствовал вашу поддержку и мог доверять вам.

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дети психология вербовка война в Украине Россия советы психолога

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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