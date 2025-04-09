Признаки зависимости от соцсетей — как распознать проблему

Девушка сидит в социальных сетях. Фото: freepik

В нынешнем мире люди не представляют своей жизни без телефона, а особенно без социальных сетей. В гаджетах проводят очень много времени, забывая о реальности, но как это влияет на нашу жизнь.

Психолог Елизавета Фокина объяснила, как распознать, что вы зависимы от соцсетей.

Реклама

Читайте также:

Признаки зависимости от социальных сетей

Психолог объяснила, что первый тревожный звоночек заключается в том, что вам сложно контролировать свое время, которое вы проводите в сети. Кроме того, у вас возникает беспокойство и даже тревожность, если нет возможности зайти на свой аккаунт. А когда вас кто-то отвлекает от просмотра ленты в Istagram, Facebook или других приложениях, вы очень раздражаетесь.

Девушка сидит в социальных сетях. Фото: freepik

Обратите внимание и на то, если вы засыпаете и просыпаетесь с телефоном. У вас явно есть зависимость от социальных сетей, если онлайн-общение вызывает у вас больше интереса и эмоций, чем живые разговоры. Если вы даже в компании друзей или родственников продолжаете сидеть в соцсетях, сделайте выводы и старайтесь отрываться от своих гаджетов.

Не менее важным фактором является поиск поддержки в соцсетях. Когда вам тяжело на душе или плохое настроение и вы заходите в сеть, это означает, что вы убегаете от своих мучительных переживаний и выливаете свой негатив в комментариях под сообщениями других людей.

Как научиться дистанцироваться от соцсетей

Если вышеупомянутые признаки о вас и вы тратите все свое свободное время на соцсети, то стоит удалить их, чтобы было меньше соблазна. Таким образом вы не будете заглядывать каждую свободную минуту в свой телефон.

Если же социальные сети вам нужны для работы или вы не хотите их удалять, контролируйте свое время, которое вы этому посвящаете. Сделайте график для проведения времени в сети и научитесь договариваться с собой. Следите за тем, какие страницы вы посещаете и с какой целью это делаете. Воздержитесь от комментариев, часовых переписок и непрерывного листания ленты новостей.

Девушка делает селфи для своих соцсетей. Фото: freepik

Также возьмите себе за правило не сидеть в соцсетях за два часа до и после сна. Ежедневно прописывайте на листе бумаги или своей записной книжке все дела, которые вы должны сделать в реальной жизни и лишний раз не отвлекайтесь на телефон. Помните, что живое общение — это гораздо важнее. Гулять на свежем воздухе, уделять время близким или заниматься своим хобби — гораздо лучше, чем не отлипать от своего гаджета. Поэтому, живите свою реальную жизнь, а не виртуальную.

Ранее мы писали, как соцсети влияют на нашу самооценку.

Также мы сообщали, как родителям заметить, что вашего ребенка в соцсетях завербовала РФ.