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Не просто хобби — почему психологи советуют читать ежедневно

5 мая 2025 20:25
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Как книги влияют на нашу психику — психологи объяснили
Девушка держит книгу в руках. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Чтение — это не просто хобби, а сильный инструмент. Оно влияет на психологическое развитие человека и способно привести к его трансформации. Психологи советуют читать ежедневно, чтобы лучше понять себя и людей вокруг.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Способ безопасной трансформации

Книги способны сделать мозгу человека эмоциональную "встряску" — почувствовать страх, радость, грусть или тревогу. При этом такие чувства являются безопасными. Такая практика похожа на тренировку наших эмоций в безопасных условиях. Благодаря этому человек может лучше узнать себя и найти необходимый ответ через чужую историю.

Развитие эмпатии

Книги учат нас лучше понимать других людей и их чувства. Читатель проживает эмоции вместе с героями книги, а затем понимает их грусть или счастье. Чем больше вы будете читать, тем легче вам будет чувствовать эмоции людей. Это сделает вас более чуткими и внимательными к другим.

Чому варто читати книги щодня
Девушка читает книгу. Фото: Freepik

Улучшение социальных навыков

Чтение художественной литературы также способствует развитию социальных навыков. Человеку легче понять через персонажей, почему так или иначе люди ведут себя. Эти знания легко применять в реальной жизни. Это сделает общение с другими более осознанным и качественным.

Самопознание через чтение

Чтение также позволяет увидеть и осознать свои привычки и поведение на конкретном примере. Вы можете наблюдать за другими людьми и анализировать их поступки. Это помогает лучше понять свои собственные реакции и привычки.

Чому варто читати книги щодня
Девушка читает книгу. Фото: Freepik

Развитие новых качеств

Если вы хотите открыть в себе новые грани и приобрести качества, которых у вас раньше не было, смело начинайте читать. Погружение в сюжет книги может открыть ваши новые эмоциональные состояния. Таким образом вам удастся заглянуть в себя глубже.

Напомним, ранее мы писали о том, как достигать успеха в жизни. Для этого стоит проработать собственный характер.

Также мы рассказывали о том, сколько времени стоит проводить за телефоном. Стоит понимать, когда это уже становится не нормой.

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