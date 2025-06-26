Эмоциональный интеллект против IQ — что на самом деле важнее для успеха в жизни

Две женщины разговаривают. Фото: Freepik

Все знают, что уровень IQ — это действительно важно. Однако существует мнение о том, что настоящего успеха поможет достичь именно эмоциональный интеллект.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Что важнее — IQ или EQ

IQ — это умственные способности человека: логика, умение анализировать информацию или изучать что-то новое. Совсем другое дело EQ. Эмоциональный интеллект — это уже о способности понимать эмоции и управлять ими, как собственными, так и чужими. Он помогает строить здоровые отношения или принимать взвешенные решения. Это важный инструмент для социализации.

Многие действительно считают, что для успеха важно иметь высокий IQ. Однако многочисленные исследования опровергают это. Ученые утверждают, что эмоциональный интеллект отвечает за успех в жизни вдвое больше, чем IQ. 90% самых эффективных сотрудников имеют именно высокий уровень EQ.

Коллеги. Фото: Freepik

Если сравнить коротко, то высокий IQ поможет получить работу, но именно EQ позволит ее сохранить. Ведь человек, который умеет общаться с другими, открытый к коллегам и приветливый, будет приятнее в работе, чем первоклассный специалист, который вечно всем недоволен.

Люди с высоким эмоциональным интеллектом создают на работе атмосферу психологической безопасности. Поэтому команда открыта к новому и продуктивна. Именно IQ является ключевым фактором, который влияет на удовлетворенность работой и карьерный рост.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро достичь успеха. Начать этот путь стоит с нескольких книг.

Также мы рассказывали о том, что мешает большинству женщин стать успешными. Есть три неочевидные причины.