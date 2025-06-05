Ці книги допоможуть досягнути успіху — їх має прочитати кожен

Дівчина читає книгу. Фото: Freepik

Успіху може досягнути абсолютно кожна людина, варто лише розвивати найнеобхідніші навички. У цьому допоможуть кілька книг, які назавжди змінять ваше мислення та життя.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Книги, що допоможуть досягнути успіху

"Зроби це зараз"

Ця книга точно навчить вас ефективно розподіляти час. У ній представлено результат більш ніж тридцятирічного вивчення цього питання. Вона розповідає про те, як вирішувати складні завдання, виходячи із зони комфорту.

Книга "Зроби це зараз". Фото з Instagram

"Думай і багатій"

Ця книга розкриває філософію успіху. Вона не тільки про фінансове багатство, а й досягнення цілей. Принципи, викладені у книзі, допоможуть будь-якій людині досягти успіху в різних сферах.

Книга "Думай і багатій". Фото з Instagram

"Стоїцизм на кожен день"

Книга "Стоїцизм на кожен день" — поради, засновані на античній філософії стоїцизму. В основі цього вчення — життя в гармонії, спокої та відмові від матеріальних прагнень заради душевного щастя.

Книга "Стоїцизм на кожен день". Фото з Instagram

"Емоційний інтелект лідера"

Ця книга — просте пояснення, чому емоції, уміння розуміти та співпереживати допомагають, а не заважають лідеру керувати колективом. Якщо ви прагнете розвинути навички емоційного лідерства в собі, обов'язково прочитайте цю книгу.

Книга "Емоційний інтелект лідера". Фото з Instagram

"Ніколи не їж наодинці"

Зв'язки вирішують усе — ось про що ця книга. Вона навчить вас зав'язувати корисні знайомства для ефективного вирішення життєвих та бізнесових проблем й пояснить, чому насправді це важливо.

Книга "Ніколи не їж наодинці". Фото з Instagram

Звичайно, ці книги — не чарівна пігулка, яка враз зробить вас багатою чи успішною людиною. Однак вони дійсно змінять ваше мислення та покажуть шлях до зовсім іншого життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому психологи радять читати щодня. Це більше, ніж просто хобі.

Також ми розповідали про те, які три книги для саморозвитку варто почитати. Вони змінять вас назавжди.