Три найкращі книги для саморозвитку — їх має прочитати кожен

Дівчина читає книгу. Фото: Pexels

Якщо ви прагнете змінити своє життя та відшукати в собі нові сильні сторони — вам допоможуть книги. Деякі з них ладні перевернути ваш світогляд з ніг на голову.

Новини.LIVE розповідають про три кращі книги для саморозвитку, які має прочитати кожен.

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Які книги для саморозвитку варті уваги

"Дорослі діти емоційно незрілих батьків"

У цій книзі гарно розкриваються проблеми, які тягнуться за нами з дитинством. Дорослішання поряд з емоційно нестабільними та незрілими батьками беззаперечно впливає на майбутнє. Книга розкриває результат такого виховання та показує, чи може дитина таких батьків вирости впевненою у собі й рішучою.

Книга "Дорослі діти емоційно незрілих батьків". Фото з Instagram

"Тією горою є ви"

Якщо ви готові керувати власним життям, прочитайте книгу "Тією горою є ви". Вона покаже вам, наскільки легко прив'язатися до проблем та наскільки важко завершити саботування себе. А ще це видання підготує до того, що вас будуть любити менше, коли ви почнете досягати успіху. Ця книга про вразливість, кохання та любов до себе.

Книга "Тією горою є ви". Фото з Instagram

"Бог завжди подорожує інкогніто"

Ця книга ладна переконати вас у значущості та силі. Проживаючи разом з головним героєм всі події, що спіткали його у житті, мимоволі починаєш змінюватися й сам та більше вірити у свої сили. "Бог завжди подорожує інкогніто" навчить вас цінувати життя та людей.

Книга "Бог завжди подорожує інкогніто". Фото з Instagram

Всі ці книги навчать вас найголовнішого — ви самі є творцями свого щастя. Не варто чекати, що хтось змінить ваше життя замість вас.

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