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Це змінить вас на завжди — три кращі книги для саморозвитку

28 квітня 2025 20:25
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Три найкращі книги для саморозвитку — їх має прочитати кожен
Дівчина читає книгу. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Якщо ви прагнете змінити своє життя та відшукати в собі нові сильні сторони — вам допоможуть книги. Деякі з них ладні перевернути ваш світогляд з ніг на голову.

Новини.LIVE розповідають про три кращі книги для саморозвитку, які має прочитати кожен.

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Які книги для саморозвитку варті уваги

"Дорослі діти емоційно незрілих батьків"

У цій книзі гарно розкриваються проблеми, які тягнуться за нами з дитинством. Дорослішання поряд з емоційно нестабільними та незрілими батьками беззаперечно впливає на майбутнє. Книга розкриває результат такого виховання та показує, чи може дитина таких батьків вирости впевненою у собі й рішучою.

Про що книга "Дорослі діти емоційно незрілих батьків"
Книга "Дорослі діти емоційно незрілих батьків". Фото з Instagram

"Тією горою є ви"

Якщо ви готові керувати власним життям, прочитайте книгу "Тією горою є ви". Вона покаже вам, наскільки легко прив'язатися до проблем та наскільки важко завершити саботування себе. А ще це видання підготує до того, що вас будуть любити менше, коли ви почнете досягати успіху. Ця книга про вразливість, кохання та любов до себе.

Про що книга "Тією горою є ти"
Книга "Тією горою є ви". Фото з Instagram

"Бог завжди подорожує інкогніто"

Ця книга ладна переконати вас у значущості та силі. Проживаючи разом з головним героєм всі події, що спіткали його у житті, мимоволі починаєш змінюватися й сам та більше вірити у свої сили. "Бог завжди подорожує інкогніто" навчить вас цінувати життя та людей.

Про що книга "Бог завжди подорожує інкогніто"
Книга "Бог завжди подорожує інкогніто". Фото з Instagram

Всі ці книги навчать вас найголовнішого — ви самі є творцями свого щастя. Не варто чекати, що хтось змінить ваше життя замість вас.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які серіали варто подивитись. Вони зможуть замінити похід до психолога.

Також ми розповідали про те, які звички мають люди з високим рівнем інтелекту. Це кардинально відрізняє їх від інших.

психологія книги поради книга саморозвиток
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20:53 Суркіс влаштував "розбірки" з Шахтарем через бійку свого сина

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:23 Нардеп пояснив, чому міг статися блекаут у Європі

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