Три лучшие книги для саморазвития — их должен прочитать каждый

Девушка читает книгу. Фото: Pexels

Если вы хотите изменить свою жизнь и отыскать в себе новые сильные стороны — вам помогут книги. Некоторые из них готовы перевернуть ваше мировоззрение с ног на голову.

Новини.LIVE рассказывают о трех лучших книгах для саморазвития, которые должен прочитать каждый.

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"Взрослые дети эмоционально незрелых родителей"

В этой книге хорошо раскрываются проблемы, которые тянутся за нами с детства. Взросление рядом с эмоционально нестабильными и незрелыми родителями беспрекословно влияет на будущее. Книга раскрывает результат такого воспитания и показывает, может ли ребенок таких родителей вырасти уверенным в себе и решительным.

Книга "Взрослые дети эмоционально незрелых родителей". Фото из Instagram

"Той горой являетесь вы"

Если вы готовы управлять собственной жизнью, прочитайте книгу "Той горой являетесь вы". Она покажет вам, насколько легко привязаться к проблемам и насколько трудно завершить саботирование себя. А еще это издание подготовит к тому, что вас будут любить меньше, когда вы начнете достигать успеха. Эта книга об уязвимости, чувствах и любви к себе.

Книга "Той горой являетесь вы". Фото из Instagram

"Бог всегда путешествует инкогнито"

Эта книга готова убедить вас в значимости и силе. Проживая вместе с главным героем все события, постигшие его в жизни, невольно начинаешь меняться и сам и больше верить в свои силы. "Бог всегда путешествует инкогнито" научит вас ценить жизнь и людей.

Книга "Бог всегда путешествует инкогнито". Фото из Instagram

Все эти книги научат вас самому главному — вы сами являетесь творцами своего счастья. Не стоит ждать, что кто-то изменит вашу жизнь вместо вас.

Напомним, ранее мы писали о том, какие сериалы стоит посмотреть. Они смогут заменить поход к психологу.

Также мы рассказывали о том, какие привычки имеют люди с высоким уровнем интеллекта. Это кардинально отличает их от других.