Книги, які допоможуть побороти тривожність — їх має прочитати кожен

Жінка читає книгу. Фото: Freepik

Тривожність — це стан багатьох людей в сучасному світі. З нею важко справлятись, але це реально зробити. Є кілька книг, що варто прочитати людям, які відчувають тривожність та не знають, що з цим робити.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Книги, які потрібно прочитати тривожним людям

"Вбивайте усвідомлено" (Карстен Дюсс)

Цей захопливий та нетрадиційний трилер поєднує в собі кримінальний сюжет та глибокі філософські роздуми. У книзі гарно продивляється гостра сатира. Під тиском сімейних труднощів головний герой, адвокат Бйорн Дімель, вимушений зустрітися з власними демонами, які живуть всередині кожного. Ця книга змусить вас подумати про стосунки зі світом, оскільки пронизана самопізнанням, роботою над внутрішньою гармонією та моральними дилемами.

Книга "Вбивайте усвідомлено". Фото з Instagram

"Усвідомленість. Як знайти гармонію в нашому шаленому світі" (Марк Вільямс, Денні Пенман)

Ця книга може перевернути ваш світогляд. У ній розповідається про усвідомлену медитацію. Таку справді дієву терапію розробили автори та їхні колеги з Оксфордського університету. Методика, яка описана у книзі, допомагає лікувати депресії та справлятись з сучасним ритмом життя. Саме цю медитацію для тривожних людей рекомендує навіть британське міністерство охорони здоров'я.

Книга "Усвідомленість. Як знайти гармонію в нашому шаленому світі". Фото з Instagram

"Спокій у кожному кроці" (Тхіть Ньят Хань)

Ця книга допоможе вам повернути в життя усмішку та усвідомлення себе. Автор, Тхіть Ньят Хань, зміг поєднати медитацію й духовні практики буддизму зі стрімким темпом європейського життя. Якщо ви почуваєтесь розгубленими, самотніми чи не маєте мети у житті, цю книгу варто прочитати обов'язково. Поради буддійського монаха точно змінять ваше життя на краще та допоможуть побороти тривожність.

Книга "Спокій у кожному кроці". Фото з Instagram

Ці три книги варто прочитати тим, хто заплутався у власному житті та відчуває, що втрачає себе. Вони — ідеальна інструкція для тих, хто постійно відчуває тривогу та не знає, як її побороти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому читання — це не просто хобі. Психологи радять робити це щодня.

Також ми розповідали про три кращі книги для саморозвитку. Вони змінять ваше життя назавжди та зроблять його кращим.