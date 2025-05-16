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Головна Психологія Змінюють все — три книги, які варто прочитати тривожним людям

Змінюють все — три книги, які варто прочитати тривожним людям

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Дата публікації: 16 травня 2025 20:25
Книги, які допоможуть побороти тривожність — їх має прочитати кожен
Жінка читає книгу. Фото: Freepik

Тривожність — це стан багатьох людей в сучасному світі. З нею важко справлятись, але це реально зробити. Є кілька книг, що варто прочитати людям, які відчувають тривожність та не знають, що з цим робити.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Книги, які потрібно прочитати тривожним людям

"Вбивайте усвідомлено" (Карстен Дюсс)

Цей захопливий та нетрадиційний трилер поєднує в собі кримінальний сюжет та глибокі філософські роздуми. У книзі гарно продивляється гостра сатира. Під тиском сімейних труднощів головний герой, адвокат Бйорн Дімель, вимушений зустрітися з власними демонами, які живуть всередині кожного. Ця книга змусить вас подумати про стосунки зі світом, оскільки пронизана самопізнанням, роботою над внутрішньою гармонією та моральними дилемами.

Про що книга "Вбивайте усвідомлено"
Книга "Вбивайте усвідомлено". Фото з Instagram

"Усвідомленість. Як знайти гармонію в нашому шаленому світі" (Марк Вільямс, Денні Пенман)

Ця книга може перевернути ваш світогляд. У ній розповідається про усвідомлену медитацію. Таку справді дієву терапію розробили автори та їхні колеги з Оксфордського університету. Методика, яка описана у книзі, допомагає лікувати депресії та справлятись з сучасним ритмом життя. Саме цю медитацію для тривожних людей рекомендує навіть британське міністерство охорони здоров'я.

Про що книга "Усвідомленість. Як знайти гармонію в нашому шаленому світі"
Книга "Усвідомленість. Як знайти гармонію в нашому шаленому світі". Фото з Instagram

"Спокій у кожному кроці" (Тхіть Ньят Хань)

Ця книга допоможе вам повернути в життя усмішку та усвідомлення себе. Автор, Тхіть Ньят Хань, зміг поєднати медитацію й духовні практики буддизму зі стрімким темпом європейського життя. Якщо ви почуваєтесь розгубленими, самотніми чи не маєте мети у житті, цю книгу варто прочитати обов'язково. Поради буддійського монаха точно змінять ваше життя на краще та допоможуть побороти тривожність.

Про що книга "Спокій у кожному кроці"
Книга "Спокій у кожному кроці". Фото з Instagram

Ці три книги варто прочитати тим, хто заплутався у власному житті та відчуває, що втрачає себе. Вони — ідеальна інструкція для тих, хто постійно відчуває тривогу та не знає, як її побороти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому читання — це не просто хобі. Психологи радять робити це щодня.

Також ми розповідали про три кращі книги для саморозвитку. Вони змінять ваше життя назавжди та зроблять його кращим.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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