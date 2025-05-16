Книги, которые помогут побороть тревожность — их должен прочитать каждый

Меняют все — три книги, которые стоит прочитать тревожным людям
Тревожность — это состояние многих людей в современном мире. С ней трудно справляться, но это реально сделать. Есть несколько книг, что стоит прочитать людям, которые чувствуют тревожность и не знают, что с этим делать.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Книги, которые нужно прочитать тревожным людям
"Убивайте осознанно" (Карстен Дюсс)
Этот увлекательный и нетрадиционный триллер сочетает в себе криминальный сюжет и глубокие философские размышления. В книге хорошо просматривается острая сатира. Под давлением семейных трудностей главный герой, адвокат Бьорн Димель, вынужден встретиться с собственными демонами, которые живут внутри каждого. Эта книга заставит вас подумать об отношениях с миром, поскольку пронизана самопознанием, работой над внутренней гармонией и моральными дилеммами.
"Осознанность. Как найти гармонию в нашем безумном мире" (Марк Уильямс, Дэнни Пенман)
Эта книга может перевернуть ваше мировоззрение. В ней рассказывается об осознанной медитации. Такую действенную терапию разработали авторы и их коллеги из Оксфордского университета. Методика, описанная в книге, помогает лечить депрессии и справляться с современным ритмом жизни. Именно эту медитацию для тревожных людей рекомендует даже британское министерство здравоохранения.
"Спокойствие в каждом шаге" (Тхит Ньят Хань)
Эта книга поможет вам вернуть в жизнь улыбку и осознание себя. Автор, Тхить Ньят Хань, смог совместить медитацию и духовные практики буддизма со стремительным темпом европейской жизни. Если вы чувствуете себя растерянными, одинокими или не имеете цели в жизни, эту книгу стоит прочитать обязательно. Советы буддийского монаха точно изменят вашу жизнь к лучшему и помогут побороть тревожность.
Эти три книги стоит прочитать тем, кто запутался в собственной жизни и чувствует, что теряет себя. Они — идеальная инструкция для тех, кто постоянно испытывает тревогу и не знает, как ее побороть.
Напомним, ранее мы писали о том, почему чтение — это не просто хобби. Психологи советуют делать это ежедневно.
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