Книги, которые помогут побороть тревожность — их должен прочитать каждый

Женщина читает книгу. Фото: Freepik

Тревожность — это состояние многих людей в современном мире. С ней трудно справляться, но это реально сделать. Есть несколько книг, что стоит прочитать людям, которые чувствуют тревожность и не знают, что с этим делать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Книги, которые нужно прочитать тревожным людям

"Убивайте осознанно" (Карстен Дюсс)

Этот увлекательный и нетрадиционный триллер сочетает в себе криминальный сюжет и глубокие философские размышления. В книге хорошо просматривается острая сатира. Под давлением семейных трудностей главный герой, адвокат Бьорн Димель, вынужден встретиться с собственными демонами, которые живут внутри каждого. Эта книга заставит вас подумать об отношениях с миром, поскольку пронизана самопознанием, работой над внутренней гармонией и моральными дилеммами.

Книга "Убивайте осознанно". Фото из Instagram

"Осознанность. Как найти гармонию в нашем безумном мире" (Марк Уильямс, Дэнни Пенман)

Эта книга может перевернуть ваше мировоззрение. В ней рассказывается об осознанной медитации. Такую действенную терапию разработали авторы и их коллеги из Оксфордского университета. Методика, описанная в книге, помогает лечить депрессии и справляться с современным ритмом жизни. Именно эту медитацию для тревожных людей рекомендует даже британское министерство здравоохранения.

Книга "Осознанность. Как найти гармонию в нашем безумном мире". Фото из Instagram

"Спокойствие в каждом шаге" (Тхит Ньят Хань)

Эта книга поможет вам вернуть в жизнь улыбку и осознание себя. Автор, Тхить Ньят Хань, смог совместить медитацию и духовные практики буддизма со стремительным темпом европейской жизни. Если вы чувствуете себя растерянными, одинокими или не имеете цели в жизни, эту книгу стоит прочитать обязательно. Советы буддийского монаха точно изменят вашу жизнь к лучшему и помогут побороть тревожность.

Книга "Спокойствие в каждом шаге". Фото из Instagram

Эти три книги стоит прочитать тем, кто запутался в собственной жизни и чувствует, что теряет себя. Они — идеальная инструкция для тех, кто постоянно испытывает тревогу и не знает, как ее побороть.

Напомним, ранее мы писали о том, почему чтение — это не просто хобби. Психологи советуют делать это ежедневно.

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