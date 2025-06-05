Эти книги помогут достичь успеха — их должен прочитать каждый

Как быстро достичь успеха — начните с прочтения этих книг
Успеха может достичь абсолютно каждый человек, стоит только развивать самые необходимые навыки. В этом помогут несколько книг, которые навсегда изменят ваше мышление и жизнь.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Книги, которые помогут достичь успеха
"Сделай это сейчас"
Эта книга точно научит вас эффективно распределять время. В ней представлен результат более чем тридцатилетнего изучения этого вопроса. Она рассказывает о том, как решать сложные задачи, выходя из зоны комфорта.
"Думай и богатей"
Эта книга раскрывает философию успеха. Она не только о финансовом богатстве, но и достижении целей. Принципы, изложенные в книге, помогут любому человеку добиться успеха в разных сферах.
"Стоицизм на каждый день"
Книга "Стоицизм на каждый день" — советы, основанные на античной философии стоицизма. В основе этого учения — жизнь в гармонии, спокойствии и отказе от материальных стремлений ради душевного счастья.
"Эмоциональный интеллект лидера"
Эта книга — простое объяснение, почему эмоции, умение понимать и сопереживать помогают, а не мешают лидеру управлять коллективом. Если вы хотите развить навыки эмоционального лидерства в себе, обязательно прочитайте эту книгу.
"Никогда не ешь в одиночку"
Связи решают все — вот о чем эта книга. Она научит вас завязывать полезные знакомства для эффективного решения жизненных и деловых проблем и объяснит, почему на самом деле это важно.
Конечно, эти книги — не волшебная пилюля, которая сразу сделает вас богатым или успешным человеком. Однако они действительно изменят ваше мышление и покажут путь к совершенно другой жизни.
Напомним, ранее мы писали о том, почему психологи советуют читать каждый день. Это больше, чем просто хобби.
Также мы рассказывали о том, какие три книги для саморазвития стоит почитать. Они изменят вас навсегда.
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