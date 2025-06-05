Эти книги помогут достичь успеха — их должен прочитать каждый

Девушка читает книгу. Фото: Freepik

Успеха может достичь абсолютно каждый человек, стоит только развивать самые необходимые навыки. В этом помогут несколько книг, которые навсегда изменят ваше мышление и жизнь.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Книги, которые помогут достичь успеха

"Сделай это сейчас"

Эта книга точно научит вас эффективно распределять время. В ней представлен результат более чем тридцатилетнего изучения этого вопроса. Она рассказывает о том, как решать сложные задачи, выходя из зоны комфорта.

Книга "Сделай это сейчас". Фото из Instagram

"Думай и богатей"

Эта книга раскрывает философию успеха. Она не только о финансовом богатстве, но и достижении целей. Принципы, изложенные в книге, помогут любому человеку добиться успеха в разных сферах.

Книга "Думай и богатей". Фото из Instagram

"Стоицизм на каждый день"

Книга "Стоицизм на каждый день" — советы, основанные на античной философии стоицизма. В основе этого учения — жизнь в гармонии, спокойствии и отказе от материальных стремлений ради душевного счастья.

Книга "Стоицизм на каждый день". Фото из Instagram

"Эмоциональный интеллект лидера"

Эта книга — простое объяснение, почему эмоции, умение понимать и сопереживать помогают, а не мешают лидеру управлять коллективом. Если вы хотите развить навыки эмоционального лидерства в себе, обязательно прочитайте эту книгу.

Книга "Эмоциональный интеллект лидера". Фото из Instagram

"Никогда не ешь в одиночку"

Связи решают все — вот о чем эта книга. Она научит вас завязывать полезные знакомства для эффективного решения жизненных и деловых проблем и объяснит, почему на самом деле это важно.

Книга "Никогда не ешь в одиночку". Фото из Instagram

Конечно, эти книги — не волшебная пилюля, которая сразу сделает вас богатым или успешным человеком. Однако они действительно изменят ваше мышление и покажут путь к совершенно другой жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, почему психологи советуют читать каждый день. Это больше, чем просто хобби.

Также мы рассказывали о том, какие три книги для саморазвития стоит почитать. Они изменят вас навсегда.