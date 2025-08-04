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Главная Психология Понимают абсолютно все — собаки с высоким уровнем интеллекта

Понимают абсолютно все — собаки с высоким уровнем интеллекта

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 06:33
Какие собаки самые умные — эти породы легче всего поддаются дрессировке
Красивая собака. Фото: Pexels
Ключевые моменты Самые умные породы собак

Некоторые породы собак отличаются особым интеллектом. Они действительно понимают абсолютно все и легко поддаются дрессировке. Часто они становятся служебными собаками и спасают жизни людям.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Самые умные породы собак

Золотистый ретривер

Эту породу заслуженно считают лучшей семейной собакой. Ретриверы добрые и игривые. Вместе с тем, они также имеют острую чувствительность и часто становятся собаками-поводырями или проводят поисково-спасательные работы.

Немецкая овчарка

Именно эта порода чаще всего становится полицейскими собаками. Они имеют мощные физические способности и не менее важно — высокий уровень интеллекта. Немецкие овчарки чрезвычайно умны и могут быстро выполнять важные задачи.

Яка порода собак найрозумніша
Немецкая овчарка. Фото: Pexels

Ротвейлер

Такие собаки очень сильные и изначально использовались для охраны. Сейчас же ротвейлеры также часто становятся служебными псами, поскольку имеют высокое чувство ответственности, храбрость и преданность. Вместе с тем, их нужно воспитывать твёрдо и справедливо.

Доберман

Эта порода отличается отважностью и верностью. Доберманы очень умные и заботливые. Хотя и существует много мифов об агрессивности этих собак, на самом деле их можно легко обучить и правильно воспитать.

Яка порода собак найрозумніша
Доберман. Фото: Pexels

Бордер-колли

Эта порода считается безоговорочным лидером по интеллекту. Такие собаки могут выучить большое количество слов и команд. Они — настоящие помощники и друзья, которые не оставят в беде.

Напомним, ранее мы писали о том, почему эмоциональный интеллект важнее IQ.

Также мы рассказывали о том, как узнать свой тип интеллекта и определить собственные умения.

животные психология собака интеллект породы собак
Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
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