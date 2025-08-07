Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость За них будут штрафовать — каких животных нельзя держать дома

За них будут штрафовать — каких животных нельзя держать дома

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 08:15
Каких животных нельзя держать дома — что говорит закон в 2025 году
Женщина с котиком. Фото: Freepik

В Украине действуют правила содержания домашних и диких животных, которые направлены на обеспечение гуманного отношения к ним, защиту их прав и создание безопасных условий для людей. Содержание определенных видов животных в квартирах запрещено из-за санитарно-эпидемиологических норм, опасности для здоровья или невозможности обеспечить надлежащие условия.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, каких животных запрещено содержать дома и за что могут оштрафовать.

Реклама
Читайте также:

Список животных, запрещенных для содержания дома

В Украине существует четкий перечень животных, которых нельзя держать в домашних условиях. Запрет имеет целью обеспечить безопасность людей и гуманное обращение с животными.

Согласно законодательству, запрещено содержать дома:

  • крупных хищников: львов, тигров, леопардов, гепардов, медведей;
  • приматов: шимпанзе, макак, бабуинов, капуцинов;
  • ядовитых змей и пауков: кобры, гюрзы, скорпионы, тарантулы;
  • крокодилов и аллигаторов;
  • некоторых птиц: орлов, ястребов, сов (все, находящиеся в Красной книге);
  • морских животных: дельфинов, тюленей, моржей.

Эти животные представляют опасность для человека, могут плохо адаптироваться к неволе или нуждаются в особых условиях содержания, которых обычная квартира обеспечить не может.

Закон о защите животных и что он запрещает

Украина имеет Закон "О защите животных от жестокого обращения", который регламентирует условия содержания и обращения с ними. Основные запреты включают:

  • содержание животных, находящихся в перечне запрещенных видов;
  • жестокое обращение, изоляцию, ненадлежащие условия;
  • использование диких животных в цирках, фотосъемках или как "изюминку" отелей и ресторанов.

Ответственность за нарушения — административная и уголовная. Штрафы могут достигать 5 100 грн, а в случае гибели животного — даже тюремного срока до 3 лет.

Можно ли иметь дома енота или змею

Вопрос о енотах, хорьках или экзотических змеях часто вызывает дискуссии. Все зависит от вида. Например:

  • еноты-полоскуны — не внесены в запрещенный список, но могут быть опасны и агрессивны, если не приручены;
  • хорьки — разрешены для содержания, если имеют ветеринарные документы;
  • змеи — условно разрешены. Если это неядовитая порода (например, маисовый полоз), ее можно держать, но нужно иметь документы о происхождении.

Если животное происходит из дикой природы, его отлов запрещен, даже если оно "безопасно выглядит".

Что будет за содержание запрещенного животного

Нарушителей ожидают суровые последствия. Согласно статье 89 Кодекса Украины об административных нарушениях:

  • штраф — до 5 100 грн;
  • конфискация животного в пользу государства или приюта;
  • запрет на содержание животных в будущем.

Если речь идет о краснокнижном виде — наказание ужесточается. Владельцу могут инкриминировать статью 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными. Это влечет за собой:

  • до 8 лет заключения,
  • штрафы до 17 000 грн,
  • общественные работы или конфискацию имущества.

Содержание дикого или хищного животного — это не экзотика, а ответственность перед обществом, отмечают специалисты.

"Даже если животное выращено в неволе, это не означает, что оно может безопасно сосуществовать с людьми. Закон направлен не на наказание, а на профилактику трагедий", — отмечает адвокат Елена Гончаренко.

Зоозащитники советуют не покупать экзотических животных у сомнительных продавцов. Это не только поддержка черного рынка, но и риск для собственного здоровья.

Как узнать, разрешено ли животное

Перед покупкой следует:

  1. Проверить перечень запрещенных видов в приказе Минприроды №541.
  2. Ознакомиться с Красным списком Украины и приложениями CITES.
  3. Получить ветеринарное свидетельство и документ о происхождении животного.
  4. Проконсультироваться с ветеринаром или юристом.

Важно помнить: экзотика — не игрушка. Содержать дикого зверя в клетке только потому, что это "модно" или "интересно", — негуманно и незаконно.

Как сообщалось, любовь украинцев к животным достигла нового уровня, но вместе с этим вырос и вопрос правового регулирования. Теперь, кроме радости от общения с пушистыми любимцами, возникает дилемма: сколько животных можно содержать дома, чтобы это не стало административным нарушением.

Также мы рассказывали, что некоторые породы собак отличаются не только своей внешностью, но и исключительным интеллектом, благодаря которому они способны быстро усваивать команды. Их сообразительность делает их идеальными кандидатами для выполнения сложных задач, а также позволяет им становиться верными помощниками в различных службах, где они спасают жизни и помогают людям.

животные недвижимость домашние питомцы дикие животные бездомные животные квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации