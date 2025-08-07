Каких животных нельзя держать дома — что говорит закон в 2025 году

Женщина с котиком. Фото: Freepik

В Украине действуют правила содержания домашних и диких животных, которые направлены на обеспечение гуманного отношения к ним, защиту их прав и создание безопасных условий для людей. Содержание определенных видов животных в квартирах запрещено из-за санитарно-эпидемиологических норм, опасности для здоровья или невозможности обеспечить надлежащие условия.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, каких животных запрещено содержать дома и за что могут оштрафовать.

Список животных, запрещенных для содержания дома

В Украине существует четкий перечень животных, которых нельзя держать в домашних условиях. Запрет имеет целью обеспечить безопасность людей и гуманное обращение с животными.

Согласно законодательству, запрещено содержать дома:

крупных хищников: львов, тигров, леопардов, гепардов, медведей;

приматов: шимпанзе, макак, бабуинов, капуцинов;

ядовитых змей и пауков: кобры, гюрзы, скорпионы, тарантулы;

крокодилов и аллигаторов;

некоторых птиц: орлов, ястребов, сов (все, находящиеся в Красной книге);

морских животных: дельфинов, тюленей, моржей.

Эти животные представляют опасность для человека, могут плохо адаптироваться к неволе или нуждаются в особых условиях содержания, которых обычная квартира обеспечить не может.

Закон о защите животных и что он запрещает

Украина имеет Закон "О защите животных от жестокого обращения", который регламентирует условия содержания и обращения с ними. Основные запреты включают:

содержание животных, находящихся в перечне запрещенных видов;

жестокое обращение, изоляцию, ненадлежащие условия;

использование диких животных в цирках, фотосъемках или как "изюминку" отелей и ресторанов.

Ответственность за нарушения — административная и уголовная. Штрафы могут достигать 5 100 грн, а в случае гибели животного — даже тюремного срока до 3 лет.

Можно ли иметь дома енота или змею

Вопрос о енотах, хорьках или экзотических змеях часто вызывает дискуссии. Все зависит от вида. Например:

еноты-полоскуны — не внесены в запрещенный список, но могут быть опасны и агрессивны, если не приручены;

хорьки — разрешены для содержания, если имеют ветеринарные документы;

змеи — условно разрешены. Если это неядовитая порода (например, маисовый полоз), ее можно держать, но нужно иметь документы о происхождении.

Если животное происходит из дикой природы, его отлов запрещен, даже если оно "безопасно выглядит".

Что будет за содержание запрещенного животного

Нарушителей ожидают суровые последствия. Согласно статье 89 Кодекса Украины об административных нарушениях:

штраф — до 5 100 грн;

конфискация животного в пользу государства или приюта;

запрет на содержание животных в будущем.

Если речь идет о краснокнижном виде — наказание ужесточается. Владельцу могут инкриминировать статью 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными. Это влечет за собой:

до 8 лет заключения,

штрафы до 17 000 грн,

общественные работы или конфискацию имущества.

Содержание дикого или хищного животного — это не экзотика, а ответственность перед обществом, отмечают специалисты.

"Даже если животное выращено в неволе, это не означает, что оно может безопасно сосуществовать с людьми. Закон направлен не на наказание, а на профилактику трагедий", — отмечает адвокат Елена Гончаренко.

Зоозащитники советуют не покупать экзотических животных у сомнительных продавцов. Это не только поддержка черного рынка, но и риск для собственного здоровья.

Как узнать, разрешено ли животное

Перед покупкой следует:

Проверить перечень запрещенных видов в приказе Минприроды №541. Ознакомиться с Красным списком Украины и приложениями CITES. Получить ветеринарное свидетельство и документ о происхождении животного. Проконсультироваться с ветеринаром или юристом.

Важно помнить: экзотика — не игрушка. Содержать дикого зверя в клетке только потому, что это "модно" или "интересно", — негуманно и незаконно.

